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【新股IPO】零跑科技傳叫停香港IPO計劃 創辦人否認 指進展順利

股樓投資 19:07 2022/09/09

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消息指，市場正憧憬中國電動汽車製造商浙江零跑科技來港上市，有助提振下半年本港新股市場氣氛，但由於投資者的興趣看似不高，一度傳出零跑科技已叫停香港IPO計劃，並考慮削減集資規模。不過，就有關傳聞，內地媒體引述零跑汽車創始人朱江明的回應指，相關傳聞不實，且透露赴港上市進展順利。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

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零跑科技於上月底傳出已啟動在港預路演工作，以評估機構投資者意向，目標集資15億美元，最快於9月招股。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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記者：張以正

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