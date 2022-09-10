▲ 【解讀│人民幣】兩大原因驅使人民幣迫近7算 為何人行對此輪人民幣貶值更敏感？

自8月中以來，人民幣兌美元貶值超過3.5%。華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，人民幣的貶值幅度並不算誇張，目前人行一系列逆週期操作只能減緩人民幣貶值速度，未必能扭轉趨勢，未來人民幣走勢將取決於三個因素，包括美元指數的走勢，出口預期變化以及經濟預期變化，關注未來數周人民幣中間價是否會繼續在6.91附近徘徊。

人民幣貶值並非外匯供求關係失衡導致

經濟師指，今次人民幣貶值並非是外匯供求關係失衡導致的，而從資本流動角度來看，目前也沒有明顯資本外流現象，推動人民幣貶值主要有兩個因素，第一是美元大幅走強，今年來美元指數已經升值超過14%，歷史上來看，美元兌人民幣走勢與美元指數相關性往往較高，因此人民幣對美元貶值屬正常調整。

第二是預期轉弱，這個轉弱主要來自三方面：（1）中美息差持續擴大，使

做空人民幣有利可圖；（2）內地疫情反复疊加房地產市場的動盪，今年中國經濟很有可能將出現第一次大幅偏離增長目標，經濟上的悲觀情緒也導致人民幣貶值壓力上升；（3）對貿易前景預期弱化，隨全球經濟衰退風險增加，需求大幅減少，出口放緩可能也會對人民幣帶來一定壓力。

今年來中國經濟面臨最大挑戰是信心轉弱

為什麼央行對此輪貶值更為敏感？經濟師認為，最主要原因可能是加強預期管理，因今年來中國經濟面臨最大挑戰是信心轉弱，尤其是在疫情不明朗及房地產市場復甦緩慢的大環境下，任何不利於預期的變化，都可能使中國為重鑄信心做出的努力付之東流，雖然人行已經顯著淡化人民幣的點位，但破7依然是市場比較敏感的話題，這可能也是人行似乎對8月中以來的貶值更為敏感的原因。

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編輯：陳韻妍