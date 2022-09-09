【ESG講呢啲】WFH等於一年種10棵樹？Microsoft分享3大減碳貼士

WFH成為疫情新常態，原來打工仔在家工作，都有助推動減碳及ESG？相信Microsoft是打工仔

再熟悉不過的品牌，今集《ESG講呢啲》，就跟大家一起看看Microsoft，有甚麼實踐ESG的貼士給予各大企業吧！

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隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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10年內達到負碳排放

Microsoft香港區域科技長許遵發指，公司希望幫助業界及自身面對氣候變化的挑戰，在2020年做了很大的承諾：「我們承諾在2030年時，我們會成為一間負碳排放的公司，不但是負碳排放，也會成為淨水源、零垃圾的機構。」

回顧Microsoft的ESG工作，許遵發找到一些有趣數據：「譬如2021-22年財政年度之間，Microsoft做了很多碳移除的項目，包括我們移除了接近250萬公噸碳排放，差不多等於將地球上50萬部車在這個地球上取走。」

3大企業減碳貼士

作為企業龍頭，Microsoft給各大企業3大減碳貼士：

Tips 1：將數據中心移上雲端

許遵發指，見到很多企業將自己的基礎建設、IT應用由自己的數據中心移上雲端數據中心，見到一些報告顯示，將工作量由自己的數據中心移上雲端，最多可以減少98%碳排放。

Tips 2：智慧建築減排

許遵發又指，他發覺建築物，尤其是大型建築物裡產生很多碳排放。「如果加入人工智能（AI）技術，可以做到一些減排的項目，例如沒有人時不需要開燈，人少的時候冷氣溫度不用那麼低，這些技術如果放入智慧建築內，或現有的建築物內，也可以幫助企業減少碳排放。」

Tips 3：在家工作等同「種樹」

許遵發續稱，很多人現時在家工作（WFH），即使不是每天也在家工作，如果有一日用Teams線上開會、在家工作，不用乘車上班，少了乘車，從中亦幫助減低不少碳排放。他指：「我們計算過，如果每個人每星期有一天在家工作，在一年相等於種了10棵樹，吸取了很多二氧化碳。」參考Microsoft的計法，如果一星期5個工作天也WFH，相等於每人每年種50棵樹。

新平台3大功能推動企業ESG工作

除了減碳貼士，Microsoft亦推出新平台「Cloud for Sustainability」，以「Record」（紀錄）、「Report」（報告）及「Reduce」（減量）3大功能，協助企業推動ESG。

「第一部份是幫助企業『Record』，去收集數據。企業也須花很多時間整理環保數據，如環境數據、用電、碳排放數據，這個應用程式幫助他們自動化收集數據。」他又指：「第二部份就是『Report』，有了數據之後怎樣滙報，報告進展如何哪些地方做得好、做得不好。」

最後就是「Reduce」，他指：「有了很多數據後，用我們的平台滙報碳排放情況，最後透過深入分析，知道自己表現如何，就可以作出不同行動，基於剛才的數據，哪些做得好、哪些做得不好，從哪些地方專注做更多，就是第三方面怎樣幫企業減低碳排放。」

企業透過系統自動記錄及滙報碳排放數據後，可以透過深入分析功能，找出碳排放主要來源，包括哪些地區、設施或機構的碳排放最多。

記者：何美澄