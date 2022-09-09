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【中港未通關】工銀亞洲推一系列便利措施　協助香港客戶遙距更新內地賬戶資料

Hot Talk 18:03 2022/09/09

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工銀亞洲推一系列便利措施，協助香港客戶遙距更新內地賬戶資料。

工銀亞洲表示，因應部分香港客戶受疫情影響而無法親身前往內地辦理工行的賬戶事宜，推出一系列便利措施，協助香港客戶遙距更新內地賬戶資料，繼續享用跨境銀行服務。

重啟被凍結賬戶方面，持有內地工行賬戶的香港客戶，如因回鄉證有效期屆滿而導致賬戶被凍結，可致電內地工行客戶服務熱線95588，或工銀亞洲客戶服務熱線（852）21895588免費漫遊至內地工行客戶服務熱線，辦理有關手續。內地客服人員會根據客戶實際情況辦理賬戶解凍手續，以便客戶進行賬戶交易。

至於重設電子銀行登入密碼上，該行客戶可以更新工行手機銀行應用程式至7.0版本後，透過登錄介面的「忘記密碼」功能重設電子銀行登入密碼。如果因手機號碼不能正常使用而無法接收驗證碼，客戶可以在手機銀行上選擇港澳地區用戶，然後透過遙距視像方式完成身份認證，重設內地工行電子銀行登入密碼。

於更改個人資料方面，客戶可以透過內地工行網上銀行或手機銀行更新個人資料，包括手機號碼及通訊地址。

相關文章：

【中港未通關】建行（亞洲）推措施　助客戶遙距重啟及更新內地賬戶資料

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記者：余倩敏

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