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【職業熱話】打工仔悲歌 港人強積金首8月人均蝕3.7萬

理財智慧 18:06 2022/09/09

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強積金顧問公司駿隆公布數據，今年首8月，駿隆強積金回報下滑14.4%，平均每人虧損37,597港元。

8月份強積金綜合指數平均回報下跌2.1%，平均每個戶口虧損4,845港元。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

駿隆解釋，由於美聯儲的加息步調不變，市場認為聯儲局9月再升0.75厘的可能性較大，以致全球股市持續下跌。而受疫情及製造業數據不景風的影響，中港股市同樣下挫，故強積金中的多數基金上月表現下滑。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：何珊如

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