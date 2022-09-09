【職業熱話】打工仔悲歌 港人強積金首8月人均蝕3.7萬

強積金顧問公司駿隆公布數據，今年首8月，駿隆強積金回報下滑14.4%，平均每人虧損37,597港元。

8月份強積金綜合指數平均回報下跌2.1%，平均每個戶口虧損4,845港元。

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駿隆解釋，由於美聯儲的加息步調不變，市場認為聯儲局9月再升0.75厘的可能性較大，以致全球股市持續下跌。而受疫情及製造業數據不景風的影響，中港股市同樣下挫，故強積金中的多數基金上月表現下滑。



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責任編輯：何珊如