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【多圖】銅鑼灣THE HAYWORTH BY V連靚裝及家具出售　一房售價795萬起

股樓投資 18:07 2022/09/09

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由The V Group發展，位於銅鑼灣怡和街的THE HAYWORTH BY V公布首張價單，涉6伙，每伙連裝潢及家具出售，實用面積274平方呎至599平方呎，設一房至兩房戶型，不設折扣優惠，售價由795萬元起，至最貴1,728萬元，實用呎價約28,753元至29,014元。

    點擊圖片放大
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資料顯示，項目原為服務式住宅V Causeway Bay，發展商早前斥約2億元翻新及裝修，現撥出一半單位發售，涉約64伙，位於8至19樓，提供一房至三房戶型，實用面積介乎274至875平方呎，部分擁有花園露台，管理費每呎4.5元。 

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撰文 : 黃卓賢

銅鑼灣 私人屋苑

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