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【科技一周回顧】蘋果iPhone 14系列登場　英女王逝世衍生逾40種迷因幣

科技 19:00 2022/09/09

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

蘋果（Apple）在香港時間9月8日凌晨舉行發布會，會上一共帶來三類產品，分別是：iPhone 14系列、三款新型號的Apple Watch、以及AirPods Pro（第二代）。iPhone 14系列現已開放預售。

>>>【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭

>>>【蘋果發布會】Apple Watch Ultra針對潛水、極限運動需求　售6,399元

>>>【蘋果發布會】新一代AirPods Pro續航力增達6小時　充電盒採用新設計

>>>【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於當地時間周四（8日）下午離世，享年96歲。這消息亦震撼加密貨幣市場，並在短短6小時內誕生超過40種英女王迷因幣（Meme Coin），部分英女王NFT價格亦瞬間急升10倍。

>>>【英女王逝世】涉祈求英女皇不得善終　美國名大學教授遭Twitter刪文

隨著以太坊合併進入最後階段，加密交易所FTX宣布，會陸續暫停Arbitrum、SOL、BSC上的ETH存取，預計在合併完成且網路穩定後，才會重新回復相關服務。

疫情持續加速數碼轉型步伐，各行各業的數碼使用率急增，惟網絡安全事故也愈趨頻繁。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）最新調查指出，新興三大無形網絡安全威脅，分別為：內部員工風險、供應鏈風險及負面SEO風險，資源有限的中小企尤須倍加留意。 

>>>【網絡保安】網絡安全更嚴峻　教育、醫療機構成目標

>>>【網絡安全】思科與守網者網頁合作　助公眾辨識惡意程式

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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