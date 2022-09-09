【科技一周回顧】蘋果iPhone 14系列登場　英女王逝世衍生逾40種迷因幣

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

蘋果（Apple）在香港時間9月8日凌晨舉行發布會，會上一共帶來三類產品，分別是：iPhone 14系列、三款新型號的Apple Watch、以及AirPods Pro（第二代）。iPhone 14系列現已開放預售。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於當地時間周四（8日）下午離世，享年96歲。這消息亦震撼加密貨幣市場，並在短短6小時內誕生超過40種英女王迷因幣（Meme Coin），部分英女王NFT價格亦瞬間急升10倍。

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隨著以太坊合併進入最後階段，加密交易所FTX宣布，會陸續暫停Arbitrum、SOL、BSC上的ETH存取，預計在合併完成且網路穩定後，才會重新回復相關服務。

疫情持續加速數碼轉型步伐，各行各業的數碼使用率急增，惟網絡安全事故也愈趨頻繁。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）最新調查指出，新興三大無形網絡安全威脅，分別為：內部員工風險、供應鏈風險及負面SEO風險，資源有限的中小企尤須倍加留意。

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