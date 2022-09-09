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【英女王逝世】醫生推測女王患病有跡可尋 手呈不正常顏色

環球社會熱點 17:58 2022/09/09

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英女王伊利沙伯二世於當地時間周四（8日）晚上逝世，享年96歲。消息人士指，英女王自菲臘親王離世、王室負面新聞屢傳等打撃下，對她帶來深刻情感損失。有醫生分析英女王近照指手部出現紫黑色，認為她可能患有周邊動脈阻塞。

回顧英女王一生 致力服務英國至最後一刻 【下一頁】

伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）7月底到達巴爾莫勒爾（Balmoral），直至8月初才搬進巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。消息人士指，巴爾莫勒爾堡是她與菲臘親王（Prince Philip）充滿回憶的地點，陪伴她經歷無數困難時期。

據悉英女王雖無長期疾病，但自從菲臘離世後、哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）離開王室，以及安德魯王子（Prince Andrew）性醜聞，均對英女王造成情感受創，體型漸見消瘦，身體各處亦出現痛症，特別是腳患問題嚴重。

    點擊圖片放大
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國葬10日後舉行 靈柩先運往荷里路德宮 【下一頁】

《每日郵報》引述澳洲Deb Cohen-Jones醫生分析，認為英女王周二（6日）在城堡與新任首相卓慧思（Liz Truss）見面時的相片，可見雙手出現紫黑色徵兆，懷疑英女王患有周邊動脈阻塞，影響心臟或大腦血管梗塞，嚴重或導致器官衰竭。

消息人士指，除王室成員外，少數王室員工包括英女王的兩名侍衛、私人助理一直陪伴她。英女王臨終前亦有邀請親朋好友前往巴爾莫勒爾堡，享受私人鄉村生活，渡過她近年來最快樂的夏季。

另一名數日前與英女王見面的消息人士，卻對她逝世感到突然，形容英女王當時精神非常好。

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責任編輯:郭麗明

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