【央行加息】歐洲央行加息0.75厘　DWS：不排除加息1厘的可能

歐洲央行有史以來首次把關鍵利率上調0.75厘。歐元區的通脹率最近達到9.1%，屬前所未見。德意志資產管理（DWS）歐洲首席經濟學家Martin Moryson認為，目前，歐元區半數成員國的通脹率達雙位數。歐洲央行再也不能忽視這一切，近日採取的行動比大多數觀察人士所認為的更為大膽。歐洲央行總算願意對抗通脹。

根據歐洲央行預測，通脹率在預測期結束之前仍將明顯偏高。歐洲央行假設2022年的通脹率為8.1%，明年為5.5%，2024年仍然是過高的2.3%。有關預測似乎非常接近現實。增長方面，該預測也與DWS所預計的基本一致。歐洲央行假設冬季經濟增長放緩，但在基本情況下，不會出現嚴重的經濟衰退。

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DWS指，上調利率0.75厘屬一致決定，也許這是為了向理事會中的鴿派人士作出讓步，不再有任何直接的前瞻性指引。不過，歐洲央行強調其未來決策將依賴數據，現被稱為「逐會決定」的方法。這或未能取悅理事會中的鴿派成員。畢竟，歐洲央行亦認為通脹率仍將在太長時間內保持過高水平。由於幾乎所有產品都涉及氣油和電力，核心通脹率也會在可預見的未來上升，能源的高成本對所有商品和服務的影響越來越大。

DWS認為，通脹率將使歐洲央行別無選擇，只能在10月和12月繼續大幅提高利率，儘管受能源危機影響，歐元區經濟預計在屆時已經走軟。如果通脹率繼續上升，而且經濟應對能源短缺的情況明顯比許多人預期的要好，甚至不應排除加息1厘的可能性

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責任編輯：何珊如