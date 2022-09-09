【外幣簽賬】花旗推Citibank Global Wallet「自動外幣增值」功能　網上購物自動按現行匯率兌換餘額結賬

▲ 花旗推Citibank Global Wallet「自動外幣增值」功能，全港首創。

花旗銀行為Citibank Global Wallet推出全港首創的「自動外幣增值」功能。客戶身處外地旅遊或網上購物時，可用Citibank Global Wallet預先兌換好的外幣進行簽賬或提款。另當外幣結餘不足時，有關功能會自動按銀行的現行匯率兌換餘額結賬，並確保客戶交易時可先用上預先以心水價兌換的外幣。

換言之，在「自動外幣增值」功能下，花旗客戶毋需特地暫停該交易，直至兌換足夠外幣再重新交易。該功能亦容許客戶盡用預先兌換的外幣，餘額才以交易當時的Citi匯率，從預設港元戶口兌換外幣，並轉入有關外幣戶口完成交易，減低現行匯率的浮動對整體交易金額之的影響。

花旗2019年推Citibank Global Wallet，讓客戶於海外或網上進行外幣消費或於海外櫃員機提款時，使用扣賬卡從11種貨幣戶口中直接以相應外幣扣數。花旗指推出後大受客戶歡迎，今年上半年客戶經Citibank Global Wallet 進行簽賬交易的次數，超過去年同期的3倍。

於海外商戶或網站外幣簽賬送高達4%現金回贈

即日起至2022年12月31日，用Citibank Mastercard扣賬卡以Citibank Global Wallet於Amazon.com （US） 網購簽賬滿90美元，輸入優惠碼「CITIMC15」可即時扣減15美元。

另外，由即日起至2022年9月30日，客戶於Citi Mobile App登記Get More「Citibank Global Wallet 簽賬 4%現金回贈」，並以Citibank Global Wallet於海外商戶或網站以外幣簽賬，交易滿5000元等值，可享高達4%現金回贈。

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記者：余倩敏