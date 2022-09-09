▲ 【新股IPO】區塊鏈獨角獸Animoca Brands完成8.58億元融資 淡馬錫、博裕資本等參投 融資條款暗示部署上市？

港產獨角獸、元宇宙遊戲平台The Sandbox母企Animoca Brands宣布完成新一輪戰略融資，籌集1.1億美元（約8.58億港元），Animoca Brands稱，會向機構投資者發行可轉股債券，包括新投資者新加坡主權基金淡馬錫、中國私募基金博裕資本和美國風投紀源資本，以及現有投資者韓國未來資產管理和 True Global Ventures （TGV）。

值得留意是，Animoca Brands可轉股債券條款提到轉換價格可能是IPO時公眾發售每股價格，意味今次上市相關事宜或已在Animoca Brands計劃之內。

Animoca Brands稱，新資金會用於戰略收購、投資和產品開發，獲得潮流IP 知識產權的許可，並推進開放的虛擬世界，包括向網上周戶宣傳數碼產權。Animoca Brands稱，由淡馬錫、博裕資本和紀源資本組成的財團將向公司就持續發展及建立組織能力提供建議。

Animoca Brands 可轉股債券部分主要條款：

年期：3年

到期日之前任何時間轉換

轉換價格為以下較低者： 4.50 澳元； 在首次公開招股中向公眾發售的每股價格； 基於公司在清算事件（包括出售或合併）中的投資前估值的公司每股價格；或者 公司在發行票據後和轉換前的任何一輪股權融資中發行的最低每股價格。



Animoca Brands同時向上述投資者發行總面值為 5500 萬美元的認股權證，換股價與可轉換債券相同，轉換期限為可換股債券悉數轉換後60日；首次公開募股或清算事件完成的日期；或自債券發行之日起 3 年。

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記者：李哲毅

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