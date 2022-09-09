  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】區塊鏈獨角獸Animoca Brands完成8.58億元融資　淡馬錫、博裕資本等參投　融資條款暗示部署上市？

新股IPO 17:23 2022/09/09

分享：

分享：

【新股IPO】區塊鏈獨角獸Animoca Brands完成8.58億元融資　淡馬錫、博裕資本等參投　融資條款暗示部署上市？

港產獨角獸、元宇宙遊戲平台The Sandbox母企Animoca Brands宣布完成新一輪戰略融資，籌集1.1億美元（約8.58億港元），Animoca Brands稱，會向機構投資者發行可轉股債券，包括新投資者新加坡主權基金淡馬錫、中國私募基金博裕資本和美國風投紀源資本，以及現有投資者韓國未來資產管理和 True Global Ventures （TGV）。

值得留意是，Animoca Brands可轉股債券條款提到轉換價格可能是IPO時公眾發售每股價格，意味今次上市相關事宜或已在Animoca Brands計劃之內。

Animoca Brands稱，新資金會用於戰略收購、投資和產品開發，獲得潮流IP 知識產權的許可，並推進開放的虛擬世界，包括向網上周戶宣傳數碼產權。Animoca Brands稱，由淡馬錫、博裕資本和紀源資本組成的財團將向公司就持續發展及建立組織能力提供建議。

Animoca Brands 可轉股債券部分主要條款：

  • 年期：3年
  • 到期日之前任何時間轉換
  • 轉換價格為以下較低者：
    • 4.50 澳元；
    • 在首次公開招股中向公眾發售的每股價格；
    • 基於公司在清算事件（包括出售或合併）中的投資前估值的公司每股價格；或者
    • 公司在發行票據後和轉換前的任何一輪股權融資中發行的最低每股價格。

Animoca Brands同時向上述投資者發行總面值為 5500 萬美元的認股權證，換股價與可轉換債券相同，轉換期限為可換股債券悉數轉換後60日；首次公開募股或清算事件完成的日期；或自債券發行之日起 3 年。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【The Sandbox母企】區塊鏈獨角獸Animoca Brands今年首4個月列賬及其他收入近47億港元

【The Sandbox母企】區塊鏈獨角獸Animoca Brands再完成28億港元融資　鄭志剛、索羅斯及紅杉資本有份跟投

記者：李哲毅

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

開啟hket App，閱讀全文
港股 美股 可持續發展 元宇宙 主權基金 區塊鏈 新加坡 私募基金 IPO 可換股債券

上一篇文章

【證監會一哥】證監會行政總裁歐達禮年底離任　政府將展開全球招聘、於本港及國際報刊登招聘廣告

下一篇文章

【外幣簽賬】花旗推Citibank Global Wallet「自動外幣增值」功能　網上購物自動按現行匯率兌換餘額結賬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【港股夜期+北水】恒指夜期跌45點　北水淨流出1.8億　大手吸中移動（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌45點　北水淨流出1.8億　大手吸中移動（不斷更新）
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【美股期貨】道指期貨升248點　納指期貨升1.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升248點　納指期貨升1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款