【RCS短訊】不向Google低頭？　蘋果CEO承認無計劃加入RCS短訊服務

Google近年不斷向蘋果（Apple）施壓，藉此逼使蘋果加入使用RCS短訊服務，惟蘋果一直未有正面回應。蘋果CEO Tim Cook日前在業界活動中，公開與會者討論RCS議題時，間接表示蘋果不會加入RCS短訊服務。

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據外媒《The Verge》報道，蘋果CEO Tim Cook日前出席Vox Media舉辦的「Code conference」時，有與會者向Cook表示，因蘋果的裝置不支援RCS短訊服務，以致他無法將影片傳送給其母親。

Tim Cook對此回應，未收到蘋果用戶要求蘋果在相關方面投放大量精力的訴求，並建議該會者為其母親添置一部iPhone。

現時若是蘋果用戶接收到來自iPhone的iMessage訊息，訊息框會顯示藍色，而由Android或其他平台發出的訊息，則會改為綠色。Tim Cook補充，與其採用RCS短服務來解決綠色訊息框，他更想用戶是透過轉用iPhone來解決問題。

報道又引述2013年和2016年的法律文件指，蘋果的軟件工程高級副總裁Craig Federighi和全球營銷高級副總裁Phil Schiller均認為，將iMessage引入至Android不會使蘋果受益。該企的網絡軟件及服務高級副總裁則指，蘋果本可以製作與可兼容Android的iMessage，但顯然蘋果是故意不為之。

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責任編輯：殷凱怡

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