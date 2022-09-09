【虛擬經濟】英女王逝世逾40款迷因幣及NFT湧現 「伊利沙伯女王狗狗幣」受追捧 過去24小時最多狂升逾440倍

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世的消息震撼全球，加密貨幣市場反應迅速，超過40多款與英女王相關的全新迷因幣（Meme Coin），以及數百款的NFT（非同質化代幣），立即充斥加密市場。

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過去24小時在幣安智能鏈（BNB Smart Chain）和以太坊（Ethereum ）上的去中心化交易所推出的新代幣，包括了Queen Elizabeth Inu（伊利沙伯女王狗狗）、Save the Queen（保佑女王）、Queen（女王）、QueenDoge（女王狗狗）、London Bridge is Down（倫敦橋陷落）、及Rip Queen Elizabeth（伊利沙伯女王安息）等等。

根據Dex Screener的數據，Queen Elizabeth Inu幣在過去24小時內的價格漲幅驚人，撰文時的數據為44,906%，現報價為0.0001259美元；相比之下，另一款Elizabeth幣在過去24小時內的價格漲幅則只有7,993%。

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Queen Elizabeth Inu幣與Elizabeth幣的市值，分別為12.5萬美元及880萬美元，但值得留意的是，兩者的流動性分別只得2.2萬美元及20.1萬美元，反映背後缺乏真正支持，並且可能會出現短暫的暴漲和暴跌，投資者需要小心。

在全球最大NFT交易市場OpenSea上，亦出現了RIP Queen Elizabeth（伊利沙伯女王安息）的項目，此系列共設有520個NFT，每款NFT均以不同造型的英女王圖片設計。截至撰文一刻為止，收藏家對此項目似乎不算踴躍，12次交易只產生了價值0.0805ETH的銷售量，價值約131美元。

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責任編輯：嚴浩文