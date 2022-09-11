【夢想本應翱翔@iM網欄】港風投扶持女性創始人撐「半邊天」發揮影響力

目前香港職場女性機會有所提升，不少大企業CEO或高層都是女性擔任。但在初創圈，投身創業的女性比例仍是較弱。前金融人Bauhinia Lee今年在香港創辦的風投基金Anima Ventures，獲得她導師 Alan Cheung的支持，作為搭檔一起營運Anima，以扶持女性創始人為宗旨，冀令「the other 50%」發光發熱。

Anima Ventures的定位是「venture builder」（創投建設者）。 與初創孵化器及加速器不同，他們會參與初創日常運作，幫初創構建業務、組建團隊並提供融資渠道等，其可視為初創的合資夥伴或共同創始人。Anima選擇扶持的初創需有志為社會帶來影響力，以及必須有至少一位女性創始人。

「早期初創經常面臨『兩難』，要準備向投資者作簡報提案（pitching），就無暇顧及產品。我們以合資夥伴的形式在早期加入，為初創提供策略建議，幫助建立人脈，接觸首批客戶，提供各種資源等，例如請人處理資產負債表，讓初創可以專注於產品研發，而不用太擔心融資及pitching。」Bauhinia說。

辭投行投身初創圈 打造女性創業社區

Bauhinia曾於倫敦及瑞士的投資銀行從事外匯交易等工作 ，惟她對於處理無形的金融產品，始終無法帶來滿足感。2017年， 20多歲的她在做市場調研時，無意中認識到位於美國加州的一間由兩位女性創辦的風投基金「Sogal Ventures」，以及致力推動創業者多元化的平台Sogal Foundation，因此而大受啟發。她主動發郵件向對方請教心得，出乎意料地收到回覆，對方更邀請她協助開發倫敦市場。這令Bauhinia有機會與其他風投基金合作舉辦活動並接觸到大量女性創業者。最來她從投行辭職，全心投入初創世界。

Bauhinia不但鼓勵更多女性創始人， 自己也身體力行。她曾嘗試創辦茶葉公司，冀將亞洲的優質茶葉及文化帶到英國及瑞士，打造出猶如手工咖啡般的流行趨勢。為了拓展業務，她在一年半之內在倫敦拜訪了超過300間咖啡店及餐廳，面對面地推銷產品。她不諱言這次創業經歷並不算成功，卻令她收穫了不怕失敗的韌勁，亦令她後來對創業者的困難更感同身受。

「我統計過Crunchbase（環球初創數據庫）上約550間初創公司來自香港，當中只有7.7%有女性創始人，這數字令人失望，香港的初創生態亦有類似的情形。」她指，傳統上，東亞文化仍十分倚重女性在家庭中的角色，女性可以外出工作，但更多要以「母親」、「妻子」的角色為先。創業歷程波動大，需花費很多時間精力，女性創業亦未必會得到家庭成員支持，於是更多傾向於成熟企業任職，較少會創辦公司。

女性帶來不同視角 多元文化關乎盈利

在她看來，初創的文化愈多元包容，就愈能平衡地發展。「為什麼我那麼在意女性能帶給初創的影響？」Bauhinia自問，「這不止關乎性別平等，還因女性可帶來不同的文化、軟技能及視角。初創要從創辦之初就奠定自己內部的文化及價值，這對於招攬及維繫人才十分重要。若一開始就沒有（團隊成員）多元化的思維，未來會很難迎頭趕上。」

「另外，我們都想打造能服務全社會的產品，而女性在消費、制定預算、選擇產品及使用習慣等方面與男性都有所不同，若沒有從一開始就將女性納入打造產品或服務的考量當中，你或會失去一半的市場。」

冀扭轉投資者偏見 為女性提供資源

Bauhinia留意到，香港的女性創業者更多關注教育科技、消費科技等，較少出現在深度學習、人工智能、企業軟件等領域。而部分投資者對女性創始人帶著無意識的偏見，「他們問女性的問題往往是：你的往績如何？市場風險在哪？你真的了解市場嗎？而問男性創辦的問題則更多是：市值多少？機會在哪裡？潛力是什麼？」簡言之，對男性，投資者看的是「機會」，對女性則是著眼於「風險」。

她又發現，香港有不少男性創業者出身投行、企業財務或私募基金等，這意味他們已有現成的投資者網絡，例如機構投資者或家族辦公室等；而女性創業更多是運用自己的資金，Anima將著眼幫助資源不足的女性創辦人。

筆者認識Bauhinia是透過她主動在社交平台聯絡，而應筆者的邀請樂意在阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽JUMPSTARTER 2022幫忙，策劃了幾個有關女性創業的分享。她指，好奇心及慷慨助人有利於建立長期人際網絡，「人與人之間並非總是交易的關係或只是萍水相逢，對不同文化及背景的人保持好奇心，有助拓寬網絡及碰撞出不同的思維火花。女性或比男性更容易建立人際關係，這是我們的優勢。」

筆者希望未來能見到更多女性創業者的身影，就像Bauhinia所言：「女性創業者需要更多曝光，希望將來提到香港成功的企業家，不總是李嘉誠，而是有女性的名字，希望能看到更多像智慧物流平台Pickupp創辦人Crystal Pang和人工智能管理平台Lynk創辦人Peggy Choi等等克服早期創業困難的女性創業家，令初創圈培育出多元化多界別的成功創業者。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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