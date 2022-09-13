【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理

英超完成六輪賽事，曼聯從首兩場落敗，一度在積分榜敬陪末席，到連勝四場，包括小勝死敵紅軍利物浦和首五輪賽事全勝的兵工廠阿仙奴，與首兩場賽事判若兩隊。當然球季長路漫漫，這四場比賽雖然拿到十二分，但仍不算甚麼成就，但從夏天組軍過程，到走到現在，有不少管理上，乃至人生規劃上值得思考和借鏡之處，其中之一就是一代球王C.朗拿度的處境和位置。

昔日英超班霸曼聯，本是歐洲最高水平盃賽歐冠常客，除了世界盃和不同洲際的國家盃外，不少球員最重視的就是自己在歐冠的成績和紀錄，不竟沒有國家級大賽的年份，世界足球先生、金球獎這些個人殊榮，得獎機會率受其於歐冠表現影響很大。2022/23年球季，曼聯失落歐冠參賽資格，對不少星級球員來說，等同喪失在最高水平的表演舞台爭取表現的機會，亦可以說很大機會與足球先生這獎項無緣，當中最受打擊的一定是一代球王C.朗拿度。

今年夏天的轉會市場，不斷都有C.朗拿度希望離開曼聯的消息，遲遲未歸隊引人無限聯想，傳聞他希望加盟一家可於歐冠登場的球會，作為球員其實這絕對無可厚非，而且以足球員來說，他已經不再年輕，可以拼搏的機會已不多。C.朗拿度形象非常自律，連可樂也不喝，所以以三十七歲之齡，狀態還是保持得很好，可能比不少年輕球員更好，仍可算是當打，而且大賽經驗豐富，這份履歷拿出來，應該不愁出路。但實際情況卻是，季前沒有具級數的球會接收他，一來C.朗拿度的轉會費和薪金不低，不是等閒球會能負擔得起，二來能參加歐冠且具級數的球會，應該已有自己的成功方程式和風格，球王到來是否應該善用他的能力，而改變自己原有的成功陣式，會否得不償失呢？若要球王融入球會原有的陣式，那又是否真的需要他來提升原有攻力呢？雖然C.朗拿度狀態保持得很好，但絕對不屬於球會發展的將來，球場上也是不許人間見白頭。

放到人生規劃上，你認為自己正屬於年輕並剛冒起的球員，還是富經驗卻不再年輕的球員？強如C.朗拿度也面對如此處境，你自己今日於職場就算能有呼風喚雨的能力，要問問是否能長久？這樣聽起來好像有點嚇人，因為誰都會老，那是無可避免的，那是否被放棄這殘酷的現實亦是無可避免呢？球員延長壽命的方法之一就是轉型，以前鋒為例就是從比併速度和力量的最前線向後退到助攻和閱讀球賽，由腳踢球慢慢轉變為以腦袋踢球，在人生路上，隨年齡的增長，你要看看自己是否也有轉型。

另外亦有從管理角度上的得著，曼聯今季至此的全部勝仗的其中一個共通點，就是把隊長馬古尼和C.朗拿度皆列作後備，絕對不止教練坦赫格明白現實比賽不同於電腦遊戲的道理，不是把最高數值的員工放在一起便成事，大家玩遊戲時若手握C.朗拿度可能也不會棄用，但只有坦赫格敢於執行，對自己的陣式有信心的話，棄用C.朗拿度其實沒甚麼大不了，但就必須交出成績，坦赫格暫時做到了！

能以機制來管理，總比依靠一兩位橫空出世的天才有效，令組織更穩定和走得更遠，當然有天才出現一定能帶來正面的影響，但同時縱有能以一人之力改變賽果的球員，但在球隊面前，沒有人是不可以棄用的才是成功的團隊，費格遜年代的曼聯便是這樣的曼聯。

對於個人，隨著歲月增長，能轉型並找到自己的位置，讓人看到你的價值，這就是規劃。

對於組織，無論有沒有誰，還是有方法重建起來，這就是管理。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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