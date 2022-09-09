【遙距投保】保監局延長臨時便利措施至明年4月　業界可續以非親身銷售渠道分銷指定產品

▲ 保監局延長臨時便利措施至明年4月，保險公司可續以非親身銷售渠道分銷指定產品。

保監局宣佈，鑑於疫情最新發展，延長臨時便利措施至2023年4月30日。保監局周五向獲授權的人壽保險公司發出通函，宣布將容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品的臨時便利措施，延長至2023年4月30日。措施涵蓋的產品範疇和執行細節維持不變。

臨時便利措施涵蓋的產品，包括合資格延期年金保單、自願醫保產品、定期人壽保險保單，以及能提供保險保障而不含高儲蓄成分的保費回贈保單或無現金價值的可續保保單。

保監局指保險公司和保險中介人可透過不同的非親身銷售渠道（如網上、電話、郵遞或視像會議等），分銷這些產品，但必須在銷售時清晰披露產品的資料，而保單冷靜期亦須延長至不少於30日，以保障投保人。

保監局分別於去年9月因應疫情發展，宣布容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品的臨時便利措施。保險公司和保險中介人可透過不同的非親身銷售渠道，如網上、電話、郵遞或視像會議等，分銷這些產品，但必須在銷售時清晰披露產品的資料，而保單冷靜期亦須延長至不少於30日以保障投保人。

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記者：余倩敏