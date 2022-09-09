【加密貨幣】FBI成功從北韓黑客手中　追回2.3億元被盜加密貨幣

不法分子經常利用加密貨幣去中心化的特性，以及使用混合器隱藏資金的來源和去向，加大追查被盜加密貨幣去向，但並不代表完全無法被追回。近日，美國政府便成功追回價值逾3,000萬美元（約2.3億港元）、被北韓黑客竊取的加密貨幣。

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加密貨幣情報公司Chainalysis指，該企配合美國聯邦調查局（FBI）和私人調查員，在3月份從一款正流行的區塊鏈遊戲「Axie Infinity」中，查獲了價值約3000萬美元（約2.3億港元）的加密貨幣。相信該些加密貨幣是早前被與朝鮮政府有關聯的黑客組織Lazarus，從Axie Infinity側鏈服務 Ronin Network竊取的6.15億美元（約48億港元）加密貨幣的一小部分。

雖然未能全數追回被盜的加密貨幣，但市場認為，這反映了FBI和其他機構的能力，和對打擊北韓黑客的決心。Chainalysis高級調查主管Erin Plante補充，今次是執法部門的一大突破，調查人員正在積極努力追回剩餘的加密貨幣。

據聯合國稱，近年來，受北韓政府支持的黑客，通過攻擊加密貨幣交易所，竊取了相當於數十億美元的資金。外媒《CNN》曾發表報告指，北韓政府會安排特工偽裝成其他國籍人士，試圖在美國和國外的加密貨幣公司工作。

美國官員更曾公開警告稱，相關的黑客活動和偽裝行動，是北韓努力賺取「關鍵收入來源」的方式，該收入有助該國政權為「最高經濟和安全優先事項」提供資金，當中包括其武器計劃。

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責任編輯：殷凱怡

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