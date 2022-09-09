【銀色債券】第7批銀債申請人最多可獲21手　歷批最多　認購20手或以下債券申請獲全數配發

▲ 【銀色債券】銀債發行額增至450億元 申請人最多可獲21手 認購20手或以下債券申請獲全數配發

政府公布在政府債券計劃下零售部分第7批銀色債券的認購及配發結果。銀債最終發行額450億元，較目標發行額350億元為高。全部有效的認購申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲21手（每手為10,000元）。為數197,884份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的91,756申請（即認購20手以上者），均將先獲發20手債券，並進行抽籤，其中24,295份申請將獲配發多一手債券。

資料顯示，政府前後共發7批銀債，今批銀債申請人最多獲分配手數，是歷批中最多。

銀債逾百億退款 專家教長者6大低風險選擇【下一頁】

據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截至9月2日下午2時認購期結束為止，政府共收到289,640份有效申請，申請的債券本金總額達約625億元。

銀債凍資625億元 本月14日發行

銀債將於下周三（14日）發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，今批銀債的發行額和最低息率均比以往為高，發行銀債能為年長市民提供安全可靠及具穩定回報的投資選項，亦有助進一步推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。政府往後會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

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編輯：胡學能