  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券】第7批銀債申請人最多可獲21手　歷批最多　認購20手或以下債券申請獲全數配發

Hot Talk 16:39 2022/09/09

分享：

分享：

【銀色債券】銀債發行額增至450億元　申請人最多可獲21手　認購20手或以下債券申請獲全數配發

政府公布在政府債券計劃下零售部分第7批銀色債券的認購及配發結果。銀債最終發行額450億元，較目標發行額350億元為高。全部有效的認購申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲21手（每手為10,000元）。為數197,884份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的91,756申請（即認購20手以上者），均將先獲發20手債券，並進行抽籤，其中24,295份申請將獲配發多一手債券。

資料顯示，政府前後共發7批銀債，今批銀債申請人最多獲分配手數，是歷批中最多。

銀債逾百億退款 專家教長者6大低風險選擇【下一頁】

據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截至9月2日下午2時認購期結束為止，政府共收到289,640份有效申請，申請的債券本金總額達約625億元。

銀債凍資625億元　本月14日發行

銀債將於下周三（14日）發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，今批銀債的發行額和最低息率均比以往為高，發行銀債能為年長市民提供安全可靠及具穩定回報的投資選項，亦有助進一步推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。政府往後會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

相關文章：

【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒

【港元定存】工銀亞洲1年港元定存息最高3.05厘 銀債截止認購前銀行紛加息

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
債券 銀色債券 陳茂波 零售 金融 銀行 財政司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【港股夜期+北水】恒指夜期跌45點　北水淨流出1.8億　大手吸中移動（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌45點　北水淨流出1.8億　大手吸中移動（不斷更新）
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【美股期貨】道指期貨升248點　納指期貨升1.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升248點　納指期貨升1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款