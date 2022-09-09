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【港元定存】港元定存全城最高息6厘 滙豐3個多月內7度加息

16:34 2022/09/09

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滙豐自5月以來已7度加港元定存息。

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9月踏入第2周，暫有7間大小港銀加港元定期存款息，包括今天（9月9日）交銀香港提高中短期存息。而日前滙豐（HSBC）及富邦全面調升短中長息，大新 （02356） 一周兩連加，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）向長息埋手，信銀國際及大眾銀行則上調中長息。

專家認為，今天銀債公布分配結果，下周三（14日）正式派發及退款，銀行窺伺約176. 4億元的向隅閒資，料中秋長假後的吸存戰將激鬥連場。

全周的高息榜再有大執位，先說3個月期，富邦於本周二（6日）上調0.2厘、至2.8厘，險勝花旗的2.78厘而居首。而一周兩連加的交銀香港，累升此存期0.58厘，追貼美資大行，雙雙位列亞軍。大新以2.7厘穩守第3位。

同樣半年期，富邦也提高0.2厘，新報3.2厘而稱冠，大新也累加此存期0.2厘，兩行遂晉級榜首。信銀國際於昨天（8日）上調0.2厘、至2.9厘，重返亞軍，工銀亞洲維持2.85厘而滑落一級至季軍。花旗於本周一（5日）提高此存期0.07厘，新息率至2.81厘，但翌日又減至2.8厘，遂失守3甲。

1年期方面，富邦重手加0.3厘，追貼大眾財務的3.3厘，呈現雙冠王。緊接其後是華僑永亨的3.18厘，工銀亞洲以3.05厘排第3。而富融勁加0.3厘、至3厘新關，信銀國際也調升0.15厘，跟渣打香港 （02888） 的3厘看齊，3行躋身殿軍。花旗微升此長息0.06厘，新報2.99厘，亦位列5強。

信銀銀債退款優惠  6個月港元定存享3.2厘年息【下一頁】

全周的市況有3大焦點，分別為︰

（1）發鈔行頻出擊：滙豐於本周三（7日）出手，上調短中長息。比拼大行，3個月期現以中銀香港 （02388） 的1.7厘最高，滙豐加0.3厘至1.5厘，渣打為0.9厘。半年期以渣打的2.4厘，跑贏中銀的2.3厘，滙豐加0.2厘、至1.9厘，似追落後。1年期以渣打的3厘拋離中銀的2.4厘，滙豐加0.1厘、至2.2厘，亦拉近同業的距離。

值得一提，這是龍頭發鈔行自5月24日、6月2日及20日、7月4日、8月4日及22日，以及9月7日以來，短短3個多月第7度加息。

（2）虛銀勇進：連續兩周加息的富融，更孖招齊發，既加1年定存至3厘，為首間虛銀的長息突破此新關，又把門檻從50萬元急降至僅須1元。

（3）破頂息再現：富邦又再重蹈第2季瘋狂「搶錢撲水」作風，經大幅加息後，除了令3個月及半年期的存息創新高外，旗下9個月亦提高0.3厘、至3.2厘，在同存期也問鼎全城最高息。

那邊廂，業界轉戰線鬥谷活期息，比方追息族在信銀國際敘做「大富翁存款」，可享額外年利率最高達6.38厘。另外，虛擬銀行Mox Bank 推出多項「2想不到」獎賞，慶祝開業兩周年。由現在至9月30日，以「MOXVIBES」邀請碼成功開立Mox戶口的新客可賺取600元，更可享50萬元的存款，在開戶後60日內自動享有額外2.7厘（合共3厘存款年利率）；兩項推廣優惠可讓新客賺取高達3,065元。

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，自兩年前Mox正式開業，目標重塑銀行服務實現無限可能，新推上述獎賞，與一眾客戶同慶兩周年。而低調的螞蟻銀行（ANT Bank），也向全新客戶推勁出息獎賞，息率更達8.88厘。

展望後市，花旗、高盛及美銀等大行齊料9月22日聯儲局加息0.75厘，市料屆時港銀跟加最優惠利率（P息）。而1個月拆息今天突破兩厘大關，反觀美元暫失守109。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

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