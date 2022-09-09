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【小米1810】據報小米聯合創始人洪鋒卸任天星數科董事長　由集團副總裁林世偉兼任

股市 16:28 2022/09/09

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【小米1810】據報小米聯合創始人洪鋒卸任董事長　林世偉兼任天星數科董事長

據內媒報道，小米 （01810） 日前在內部郵件中宣布，公司聯合創始人洪鋒卸任天星數科董事長，並任命集團副總裁、財務總監林世偉兼任其董事長，向集團行政總裁雷軍匯報。

報道指，天星數科董事長一職此前由小米聯合創始人、高級副總裁洪鋒擔任，此次任命意味洪鋒不再負責由他一手開創的小米金融業務，同時又意味他已經卸任天星數科董事長職位。目前，洪鋒的職位為小米聯合創始人、高級副總裁，但已經沒有實際負責的業務。

洪鋒是小米的八位聯合創始人之一，加入小米前，曾擔任谷歌高級軟件工程師、谷歌中國高級產品經理等職位，負責過谷歌日曆、谷歌地圖3D街景項目、谷歌中文音樂服務等。

另外，是次又任命數字產業金融部總經理岳凱擔任天星數科總裁，向天星數科董事長林世偉匯報。

半年前，小米旗下天星數科被指正在縮減業務線，將原有900人團隊縮減三分之一，其後小米系的天星數科否認裁員消息，但承認上季有進行組織架構的調整。而原天星數科旗下主打的個人消費貸款產品「隨星借」，已經由小米小貸公司變為重慶小米消費金融公司運營。

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編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 小米 裁員

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