【銀債攻略】銀債逾百億退款　專家教長者6大低風險選擇

▲ 銀色債券於今天公布分配結果，下周三正式退還涉資。

銀色債券已公布分配結果，下周三（14日）正式退還涉資176.4億元的向隅資金，面對現市況風高浪急，專家教60歲或以上銀絲族，為養老金覓6大低風險的替代選擇，包括︰

第7批銀債申請人最多可獲21手 歷批最多【下一頁】

（1）銀債退款優惠：信銀國際昨公布，將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶以銀債退款敘做6個月港元定期存款，可享特惠年利率高達3.2厘，較該行相同存期2.9厘高。不論新舊客戶，憑銀債退款均可享以上特惠息，最低存款額為1萬元，且不設上限。另一方面，由即日起至9月29日，合資格客戶存入新資金並登記該行的「大富翁存款」，可享額外年利率高達6.38厘。

另透過富邦認購銀債的客戶，於9月14日至30日期間，以銀債退款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。該行最高息為1年美元定存有3.7厘，起始額為1 0 0萬港元。

除東亞 （00023） 外，中銀香港 （02388） 也將提供銀債退款或新資金港元定期特優年利率優惠、投資產品及人壽保險推廣優惠。

券商方面，致富證券的銀債客新買基金免認購費。

（2）利率掛鈎產品：星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，銀債發售反應熱烈，對於長者的認購退款，除了定期存款外，該行還有其他投資工具可收取4厘或以上選擇。例如利率掛鈎結構性產品，具上下限浮息附紅利特色，此類產品與相關利率掛鈎，年期最長為3年，利息金額設有上限利率或下限利率，上限利率年利率高達4厘，而下限年率亦提供了比現金產品高的利息回報，保證了最低的利息回報。

謝佩芳續說，上述產品的每期利息金額，根據每個利息期內掛鈎的浮動參考相關利率計算，並於每季度重置，而利息支付為每季度發放。此產品於到期日或選擇贖回日（如發行人在此產品到期前提前贖回此產品）將會支付本金金額的 100%。總括而言，此產品是一項投資產品，可讓投資者從當前不斷上升的利率環境中受益。然而，投資者應留意，如果聯儲局大幅加息，受此產品的上限年率所限，此產品表現可能受限。

（3）優質美元企業債券：謝佩芳表示，場外交易債券也是其中一個選擇，現時不少優質企業美元債券提供的收益率已達4厘以上，惟投資者應留意部分債券只供專業投資者購買及所需金額較大。投資者亦應了解相關投資產品的性質、條款及風險和參閱相關銷售文件。

（4）每月派息約4厘基金：基金方面，謝佩芳透露，該行亦代理一些以港元投資的債券基金，除環球債券之外，亦有亞洲優質債券類型可供選擇。基金主要投資政府及企業債，每月派息類別平均約4厘，投資金額低至兩萬港元。然而，投資者應留意，現時主流的債券基金並沒有到期日，投資本金也受市場多種原因影響，投資金額可升可跌，投資者應多加留意，詳情可聯絡該行查詢。

此外，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡回應本報查詢表示，風險承受能力較低的客戶，可以考慮性質與銀債相類近的定息投資工具，例如一些信貸評級高、業務又穩定的企業債券，或是一些固定收益投資工具，比方以定息工具作投資目標的基金，因這類基金一般波動性較低，而且基金投資能夠分散地域和集中性風險，所以可能適合長者作投資的選項。客戶在物色基金時，宜留意其派息政策和過去的派息率，亦可參考其過往的回報表現，並比較該基金的投資組合及其投資標的的信貸評級等。

梁淑怡亦提醒，客戶的投資選擇要視乎其可承受的風險程度及投資偏好而定。

29萬人認購銀債創新高 凍資626.4億【下一頁】

（5）定期存款保本賺息：即使不是專攻銀債的退款優惠，市面也有不少高息定存，冠絕全城是集友7天年息享6厘，1個月以滙豐（HSBC）的5厘居首，但須指定理財戶先完成股票交易等附帶條件。3個月是富邦的2.8厘，半年期以大新 （02356） 及富邦的3.2厘問鼎榜首。1年是大眾財務及富邦的3.3厘稱王。

倘以長息計，南商338天有3.38厘，起存額為300萬元新錢，門檻5萬元在同存期也有3.08厘。華僑永亨388天享3.28厘，進場費為20萬元。招商永隆兩年期有2.85厘，但入場銀碼要求500萬元新錢。

若銀齡人士對外幣有需要，南商及富邦的7天人民幣定存齊享13.88厘。英鎊7天定存的最高年息也有13.88厘，而澳紐加商品貨幣中，相同短存的高息王皆是11.88厘，由富邦提供，1年英鎊定存的高息王是花旗的3.23厘。

惟強美元下，要是好息族不想賺息蝕滙，恒生 （00011） 7天美元定存以年息8.5厘奪冠。半年期呈雙冠，大新與富邦齊報3.5厘。其餘存期皆以富邦奪冠，1個月報3.38厘，3個月為3.28厘，1年期有3.7厘。

（6）穩健收息股：致富證券董事暨證券業務主管郭家安，以及凱基亞洲投資策略主管温傑不約而同推介中移動 （00941） ，息率近9厘，適合避險族。

俗稱長者iBond的銀債，今年的保證年回報創歷來新高，墊底息由3.5厘加至4厘，以每手（1萬元）收息400元計，3年穩袋1,200元。

信銀國際接獲銀債大戶斥300萬元，掃300手銀債，工銀亞洲的超級戶豪擲400萬元，招商永隆的大豪客更下注500萬元，為市場的最大飛，超過銀債個人分派上限的100手。致富證券、耀才 （01428） 、輝立及富途等，皆有重錘客下注100萬元。

可是，參考去年的結果，最多只獲派14手，3年穩袋16,800元利息。而今年的發行額驟增至450億元，抽20手或以下全中，若足額獲派20手，3年賺息2.4萬元。要是幸運星抽中21手，1年坐享8,400元利息，3年保證回報25,200元。

金管局已放寬第7批銀債的認購條件，未足歲者倘於今年底或明年才登六，邁向花甲之年，但只要於1963年或之前出生也合資格申請。以去年底60歲或以上的銀髮族約210萬名。最終銀債逾29萬人捧場，為歷來最旺丁，佔老友記人口約13%比重。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源