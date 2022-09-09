【MPF】駿隆：今年首8月強積金負回報逾14%　年初至今人均蝕37,597元　股債基金滿江紅

強積金顧問公司駿隆表示，8月份整體強積金回報負2.1%，單月強積金人均蝕4845元。今年首8月，強積金負回報14.4%，強積金人均蝕37,597元。

股票基金指數8月跌2.1%，混合資產基金指數跌2.8%，固定收益基金指數跌0.9%。

駿隆表示，美國 7 月通脹數據緩和，但因美聯儲表示加息步調不變，市場解讀聯儲局 9 月再升0.75 厘可能性較高，致全球股市續挫，中港股市則受疫情及製造業數據低迷影響而下跌，8 月強積金多數基金表現下跌。

8月各類股票基金均負回報

8月表現最差的股票基金是歐洲股票基金，負回報6.4%，表現最好的股票是亞洲(日本除外)股票基金，也錄負回報0.4%。今年首8月，表現最差的股票基金亦是歐股基金，累計負回報23.7%，大中華股票基金亦累錄負回報23.3%，表現最好的股票基金是其他股票基金（包括行業股票基金，或投資於附屬指數內沒有定義的區域之基金），錄負回報12.2%。

固定收益基金方面，美債孳息率呈上揚趨勢，2 年期與 10 年期國債孳息率倒掛持續，歐美貨幣政策持續收緊，令環球債券價格在 8 月下跌。8月表現最差的固定收益基金是環球債券基金，負回報3.9%，該類基金亦是今年首8月表現最差的固定收益基金。表現最好的固定收益基金是強積金保守基金，8月錄得零回報。

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編輯：胡學能