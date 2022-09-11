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湯文亮：賣自住單位的人是菜鳥

名人薈萃 10:00 2022/09/11

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有年輕人跟筆者說，他剛剛將自住單位賣走，幫他賣樓的物業代理說，樓市會繼續下跌，一、兩年之後可以用八折買回，想起來都高興！同時他擔心手頭上多個物業，今日不賣，明日很難賣走。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

筆者回應說不用擔心，如果我們在樓市下跌時賣樓，隨時會被人誤會我們財困，不但要賣我們最好的單位，同時亦會被買家壓價，而且大家都知道銀行有「好天遮」外號（意思是下雨便會收傘），當得悉有客戶被人壓價賣樓，隨時會Call loan「收遮」，「無端端」搞出一個大頭佛，想不賣樓都不可以。

賣樓的人愈來愈少

雖然大家看到劈價、蝕讓的新聞鋪天蓋地，但樓價比起最高峰時，只下跌了7%。在疫情近3年，樓價基本上沒有下跌，但有一件事大家沒有留意，就是賣樓的人會愈來愈少，過了一段時間，無論那些人賣與不賣，樓價都會調頭回升。 如果香港解封，樓市升勢就好似脫疆野馬。然而，年輕人認為，筆者賣不出手上物業，胡說藉以嚇唬他。

筆者絕對沒有胡說，筆者問年輕人是不是「菜鳥」（即是第一次賣樓），年輕人反問有甚麼關係。老實說，如果賣過樓又買回來，現在就不會衝動賣樓。

經驗淺者看市難準

2008年環球金融海嘯時，不少只有一個自住單位的業主認為，樓價會下跌三、四成，於是將單位賣走。而那些單位大多數是在2003年沙士之後買的，樓價升幅最少有六成。當時亦有人勸那些業主不要賣樓，回應是他們看市很準，知道樓價必定會大跌，他們很容易買回。不少老行尊說，只得一次買樓經驗，又怎可以說自己看市很準。

樓市走勢並沒有如那些賣樓業主所料，雖然有一些業主到現在仍然租樓，但大部分業主都買回物業，大家問一問那些再買樓業主，今日會不會賣樓，答案是會的應該不多。所以，筆者認為，現在賣樓的業主都是菜鳥，而且數目正在減少中，當那些菜鳥消失，樓價又會調頭回升。

節錄自第776期《iMoney Wealth》鑑古知今。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文 : 湯文亮

樓價 香港物業 湯文亮 香港 銀行

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