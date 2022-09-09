▲ 【元宇宙】星展集團進駐The Sandbox拓元宇宙體驗 冀提供新途徑予外界瞭解ESG

再有銀行宣布進駐元宇宙！星展集團宣布與港產獨角獸Animoca Brands旗下去中心化虛擬遊戲世界平台The Sandbox合作建立「DBS BetterWorld」，是次合作中，星展將購入一塊3x3的虛擬土地（LAND），並結合沉浸式元素進行開發。

星展稱，目標是讓「DBS BetterWorld」成為另一個參與平台，為The Sandbox訪客提供更多途徑瞭解有關ESG的討論，介紹利用創新商業模式帶動的亞洲社會企業家。星展銀行還將探索通過 LiveBetter數碼平台展示「DBS BetterWorld」的機會，LiveBetter為一站式數碼平台，旨在鼓勵客戶提高環保意識。客戶可以透過其獨有功能，以轉向更可持續發展的生活方式，包括方便的環保的生活提示、選擇綠色投資產品。

星展集團亦將與The Sandbox合作購買碳抵消，以確保「DBS BetterWorld」上的土地和生產能實現碳中和。

星展執行總裁高博德表示，雖然元宇宙仍在演化當中，但亦可能會從根本上改變銀行與客戶和社區的互動方式，正因一切變化之快，所以通過進行實驗的同時通過實踐學習，會是最佳的方法來測試各種技術的潛力。高博德稱，期待今次項目能宣傳重要的ESG 議題，及聚焦社區和合作夥伴如何以身作則來解決這些問題。

星展銀行（香港）行政總裁龐華毅稱，元宇宙重新定義生活、工作和互動模式，冀讓集團的年輕人才得到一個絕佳的機會深度參與The Sandbox 開發項目，有助培養下一代技術人才。

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責任編輯：李哲毅