【利財筆記】林本利：美元強勢 趁低吸納外幣

去年11月，美國聯儲局開始減少買債，並計劃今年3月停止買債及開始加息。當時筆者已提醒學生不用急於入市買外幣，應等到聯儲局持續加息，美滙指數升上100點以上時才開始考慮入市。到今年4月，美國加息後美滙終於升穿100點，英鎊兌港元跌穿10算，歐元跌穿8.5，人民幣兌港元亦由1.23大幅下挫至1.17以下，是時候開始吸納外幣和人民幣。

由於港元跟美元掛鈎，故此美元跟其他貨幣升跌多少，港元亦跟隨升跌多少。一種貨幣兌另一種貨幣的滙率時升時跌，只要掌握這貨幣過去一段時間兌另一貨幣的平均價位，在低於平均價位時才考慮入市，相信「均值回歸」，未來貨幣滙價會重上平均價位以上，長期而言在外幣方面的投資表現自然勝人一籌。

當滙率低於平均價位時才入市，即代表跑贏了一半在平均價位以上入貨的人。若然要赢更多人，便要等滙率遠低於平均價位時才入市。筆者過去一直參考各種貨幣的歷史數據，假設數據是常態分布（Normal distribution），計算出各種貨幣的標準差（Standard distribution）。當滙率低於平均價位一個標準差，便表示在這個價位入市，跑贏了84.1%（50%+34.1%）的人；若低於兩個標準差才入市，更跑贏97.7%（50%+34.1%+13.6%）的人。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

筆者運用過去10年（至7月中）及30年，各種外幣兌港元的歷史數據（每月平均價），計算出平均價位及低一個及兩個標準差的價位。

自英國在2016年6月脫鈎後，滙率明顯轉弱，故此亦可參考脫鈎後英鎊兌港元表現。歐元在1999年1月面世（作為會計單位），到2002年1月開始發行鈔票及硬幣，故此把歐元這兩段時期的表現列出。人民幣在2005年7月進行滙率制度改革，2014年12月開始跟一籃子貨幣掛鈎，故此列出這兩段時期人民幣的表現，供讀者參考，作為入市指標。

本文節錄至775期（2022年8月27日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳