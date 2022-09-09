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【板塊追蹤】野村看好下半年業績潤增長 科網股跟隨大市反彈

股樓投資 16:46 2022/09/09

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周五（9日）恒指漲逾500點重返19000點以上，在升市下科網股普遍造好。早前，野村看好內地科網企業下半年業績增長，首選美團（03690）、網易（09999）等一綫龍頭。因市場氣氛改善，科網龍頭股普遍造好，升幅介乎4.8%至4.9%。
 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

野村預計，內地科網企業下半年的平均收入增長將略加速至6%，料在研究覆蓋的內地科網企業下半年營業利潤將按年平均增長26%，高於第二季增速，主要因內地似乎不太可能重演4、5月的嚴重封鎖。另一方面，大多數互聯網公司在年初採取了積極措施來增加現金流，包括關閉非核心和虧損業務等，這些措施將在下半年繼續提高企業的利潤率。
 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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野村指出，未來投資者將關注四項因素，包括「二十大」會議後，會否放鬆疫情防控措施；中美兩國就中概股審計及監管問題的進展；騰訊（00700）會否出售其上市投資組合的股票資產，以及螞蟻集團重組的最新情況和IPO時間表。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：鄭昊彤

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