【英女王逝世】倫敦的士冒雨列隊哀悼 民眾泣訴痛失英女王

英女王伊利沙伯二世於當地時間周四晚上離世,享壽96歲。倫敦民眾冒著大雨前往白金漢宮悼念英女王,當日晚上亦有超過50架黑色的士列成車隊,在倫敦市中心向英女王致敬。有的士司機難掩哀傷,在鏡頭前為女王逝世痛哭。

白金漢宮宣布英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)逝世後,舉國民眾致哀。白金漢宮門外逼滿無數哀悼英女王的民眾,當晚亦有超過50架黑色的士在白金漢宮外的街道,無懼風雨排成多列車隊,向英女王作最後致意。

英國獨立電視台(ITV)採訪其中一名的士司機,他表示在菲臘親王(Prince Philip)去年離世時,自己亦有這樣做,於是用同一方式向英女王致敬。

該名的士司機看著白金漢宮難掩神傷,然後痛哭表示「她是我們一生中唯一恆久不變的」(She’s the only constant we’ve all had in our lives)。

眾多網友於Twitter表示認同;有網民指政客更替速度來去如風,而英女王是唯一團結國家的力量,將自己畢生奉獻給國家及人民,強調她在人民心中永遠無法取代。

