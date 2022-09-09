  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】倫敦的士冒雨列隊哀悼 民眾泣訴痛失英女王

環球社會熱點 17:05 2022/09/09

分享：

分享：

英女王伊利沙伯二世於當地時間周四晚上離世，享壽96歲。倫敦民眾冒著大雨前往白金漢宮悼念英女王，當日晚上亦有超過50架黑色的士列成車隊，在倫敦市中心向英女王致敬。有的士司機難掩哀傷，在鏡頭前為女王逝世痛哭。

女王身家有幾多？查理斯只分得呢個數 【下一頁】

白金漢宮宣布英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世後，舉國民眾致哀。白金漢宮門外逼滿無數哀悼英女王的民眾，當晚亦有超過50架黑色的士在白金漢宮外的街道，無懼風雨排成多列車隊，向英女王作最後致意。

英國獨立電視台（ITV）採訪其中一名的士司機，他表示在菲臘親王（Prince Philip）去年離世時，自己亦有這樣做，於是用同一方式向英女王致敬。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖） 【下一頁】

該名的士司機看著白金漢宮難掩神傷，然後痛哭表示「她是我們一生中唯一恆久不變的」（She’s the only constant we’ve all had in our lives）。

眾多網友於Twitter表示認同；有網民指政客更替速度來去如風，而英女王是唯一團結國家的力量，將自己畢生奉獻給國家及人民，強調她在人民心中永遠無法取代。

此外，代表皇家郵政及運輸工人的三個工會發表聲明，表示在英女王逝世後，決定擱置原定罷工行動。傳訊業工人聯盟(CWU)表示，原定周五(9日)因薪酬糾紛採取罷工行動將會取消。

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會表示，已暫停原定本月15日至17日舉行的罷工，並向英女王親友及國家致以最深切哀悼。

運輸員工工會（TSSA） 表示因尊重全國哀悼期，將取消本月罷工行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）
今日
【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）
【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行（第二版）
今日
【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行（第二版）
【英女王逝世】哈里子女自動成公主王子 威廉增康沃爾公爵頭銜
今日
【英女王逝世】哈里子女自動成公主王子 威廉增康沃爾公爵頭銜
【英女王逝世】女王身家有幾多？國王查理三世只分得呢個數
今日
【英女王逝世】女王身家有幾多？國王查理三世只分得呢個數
【英女王逝世】非裔美教授望英女王死得痛苦 遭貝索斯狠批
今日
【英女王逝世】非裔美教授望英女王死得痛苦 遭貝索斯狠批

你可能感興趣

【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）
今日 11:49
【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）
【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行（第二版）
今日 11:47
【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行（第二版）
【英女王逝世】哈里子女自動成公主王子 威廉增康沃爾公爵頭銜
今日 16:52
【英女王逝世】哈里子女自動成公主王子 威廉增康沃爾公爵頭銜
名人隕歿 網絡熱話 英女皇 英國 的士 司機 倫敦

上一篇文章

【英女王逝世】Airbnb低價出租別墅 預定爆滿至後年（第二版）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）
【英女王逝世】白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間17:00）
【英女王逝世】Airbnb低價出租別墅 預定爆滿至後年（第二版）
【英女王逝世】Airbnb低價出租別墅 預定爆滿至後年（第二版）
卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版）
卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版）
英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款