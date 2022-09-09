【英女王逝世】倫敦的士冒雨列隊哀悼 民眾泣訴痛失英女王

英女王伊利沙伯二世於當地時間周四晚上離世，享壽96歲。倫敦民眾冒著大雨前往白金漢宮悼念英女王，當日晚上亦有超過50架黑色的士列成車隊，在倫敦市中心向英女王致敬。有的士司機難掩哀傷，在鏡頭前為女王逝世痛哭。

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白金漢宮宣布英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世後，舉國民眾致哀。白金漢宮門外逼滿無數哀悼英女王的民眾，當晚亦有超過50架黑色的士在白金漢宮外的街道，無懼風雨排成多列車隊，向英女王作最後致意。

英國獨立電視台（ITV）採訪其中一名的士司機，他表示在菲臘親王（Prince Philip）去年離世時，自己亦有這樣做，於是用同一方式向英女王致敬。

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白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀群眾（多圖） 【下一頁】

該名的士司機看著白金漢宮難掩神傷，然後痛哭表示「她是我們一生中唯一恆久不變的」（She’s the only constant we’ve all had in our lives）。

眾多網友於Twitter表示認同；有網民指政客更替速度來去如風，而英女王是唯一團結國家的力量，將自己畢生奉獻給國家及人民，強調她在人民心中永遠無法取代。

London taxi drivers have lined up outside Buckingham Palace to pay their respects to The Queen, one said 'she's the only constant we've all had in our lives' https://t.co/tWZJsfugBt pic.twitter.com/3aChM2ynGn — ITV News (@itvnews) September 8, 2022

此外，代表皇家郵政及運輸工人的三個工會發表聲明，表示在英女王逝世後，決定擱置原定罷工行動。傳訊業工人聯盟(CWU)表示，原定周五(9日)因薪酬糾紛採取罷工行動將會取消。

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會表示，已暫停原定本月15日至17日舉行的罷工，並向英女王親友及國家致以最深切哀悼。

運輸員工工會（TSSA） 表示因尊重全國哀悼期，將取消本月罷工行動。

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責任編輯：郭麗明