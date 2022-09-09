▲ 【BMW】寶馬集團：授予寧德時代、億緯鋰能電芯生產需求合同 價值逾百億歐元

德國車廠寶馬集團（BMW）宣布，2025年起率先在「新世代」車型中使用圓柱電芯，並透露集團已向寧德時代（深：300750）及億緯鋰能（深：300014）兩家合作夥伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產需求合同。

寶馬集團稱，這兩家合作夥伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20 GWh。另外，寶馬還將尋找合作夥伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。

寶馬：合作夥伴將使用一定比例再生材料 新電芯續航里程升3成

寶馬集團負責採購和供應商網絡的董事普斯特（Joachim Post）表示，為了滿足寶馬集團長期的業務需求，集團已經與合作夥伴達成協議，將使用一定比例的再利用的鋰、鎳和鈷材料，並將採用綠色能源電力進行生產，以減少二氧化碳的排放。

寶馬集團負責研發的董事韋博凡稱，第六代鋰離子電芯將帶來技術上的重大飛躍，讓能量密度提升超過20%，續航里程提升多達30%，充電速度提升多達30%。同時，在電池生產過程中，寶馬將二氧化碳排放量減少多達60%。這些技術上的革新將幫助我們進一步實現可持續性和客戶利益。

2025年底全球交付超過200萬輛純電動車

隨著產品車型與市場需求的快速增長，到2025年底，寶馬集團計劃在全球交付超過200萬輛純電動車。在2030年之前，寶馬集團純電動車型將佔據其全球銷量的50%。

寶馬集團稱，屆時旗下其他三大品牌也將全面電動化，包括勞斯萊斯品牌將完成全部產品電動化；BMW Motorrad都市出行系列將全部實現電動化；MINI品牌也將開始邁向全面電動化。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：

【電動車】蔚來總裁：蔚來ET5銷量在一年內將超越寶馬3系列 股價中午收升2.4%

【BMW入華】華晨寶馬沈陽新工廠Lydia投產、總投資150億人幣 主力國產新X5、i3

責任編輯：李哲毅