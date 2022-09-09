【劉‧住保鮮期@iM網欄】港產窩心喜劇 飯戲攻心 攻陷人心

陳詠桑與黃子華是筆者一向喜歡的導演和演員。陳導演有深厚的編劇底子，要他撰寫精警的對白和表達角色的情緒，應該不是什麼一件困難的事。但今次要寫出一部關於一個家庭、看似普通的三兄弟、加上各自的另一半穿插於彼此的生活中，令親情、愛情、兄弟情備受考驗之餘，又要連環爆笑，兼且角色性格又要貼地，但人物關係卻錯綜複雜。要撰寫這樣一個寫出來複雜，表達出來簡單，還要笑中有淚，要令觀眾有反思空間的喜劇，真的不是一件容易的事。至於子華神，他的演技毋庸置疑。他將導演的文字對白，透過內心情緒和生動節奏演繹出來，令觀眾很快便投入他「大佬」的角色，隨他笑伴他哭。

電影的核心是家，家裡要有家人，一個家一間屋，場景不多，要觀眾集中精神在電影放映的一個多小時中，看得津津有味沒冷場，其一功勞在於精警的對白和伴隨給觀眾反思的空間。例如：「大佬係唔會死嘅，做得大佬，乜都頂到」，「屋企人喺邊，邊度就喺屋企」，「最拼命令人快樂的人，其實就最不快樂」等。加上六位演員們出色的演繹和導演說故事的能力，成就了首日上映已經奪得2022年港產喜劇開畫票房No.1的電影《飯戲攻心》。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，戲中有一些巧妙嘅安排去展現一個非一般的愛情故事。因為劇中鄧麗欣的角色， 先戀上大哥，誤會下分手，接着又與二哥相戀同居，命運卻偏偏要三個人同住一間屋。每天都是在新歡和前度交錯的同一空間生活，雖然在戲裏引發很多笑料，但若發生在現實生活中，感覺也相當震撼。人彷彿天天在同一空間內穿越在過去舊愛與現在新歡的感情中，可能要是心臟強大、無謂無懼的愛情高手，才可輕鬆自如。

整體而言，中秋節一家人開開心心，去欣賞一套百分百港產窩心的喜劇，不失是假期好節目。

鳴謝相片提供：安樂影片有限公司

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

更多劉‧住保鮮期的文章請按此。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！