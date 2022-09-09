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【英女王逝世】回顧英女王一生 致力服務英國至最後一刻

環球社會熱點 16:18 2022/09/09

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英女王伊利沙伯二世周四（8日）逝世，享年96歲。英女王由本來不預期成為女王，直至成為英國史上在位最長君主，中間經歷大大小小風波，見證英國如何過渡為現代化君主立憲國家，一直為英國服務至最後一刻。

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伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）出生於1926年4月21日，為當時約克公爵長女。原本英女王非王位主要繼承人，因此童年相對自由。隨大伯愛德華八世退位，父親繼位成喬治六世，她便是英國王儲未來女王。

喬治六世在位期間，英國參加第二次世界大戰。英女王因母親王太后反對，一直與妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margret）留在英國，更在戰爭後期加入後方部隊，成為王室首人。

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二戰後英女王與份屬表哥的菲臘王子成婚，並誕下一子一女，分別是查理斯王子及安妮公主。在喬治六世駕崩前，英女王致力出訪多個英國殖民地，加強戰後各地與英國的聯繫。

英女王於1952年訪問肯亞期間接獲父親駕崩消息，隨即趕回英國繼任，成為伊利沙伯二世。加冕典禮於1953年舉行，為全球首次電視直播的加冕儀式，吸引數以億計觀眾收看。

英女王在位初期正值時代洪流衝擊英國，國力漸弱時期，多個殖民地宣告獨立，大英帝國面臨瓦解危機。英女王上任後連環訪問多國，嘗試維持與前殖民地友好關係，透過英聯邦保持各國與英國的聯繫。

英女王任內曾與多位政界人物或名人見面

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至1980年代，王儲查理斯與戴安娜王妃（Princess Diana）婚姻危機再次衝擊英國王室。雖然兩位王子出生為王室帶來繼任人，但兩人最終離婚收場。公眾對王室的不滿在1997年時，戴安娜因車禍逝世後達到高峰。英女王在戴安娜逝世5日後，於葬禮前夕發表講話，成功挽回民心化解危機。

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2000年代起英女王年事已高，身體狀況轉差，雖然她堅持不會退位，但同意讓子女負擔更多國務，亦開始減少外訪次數。英女王近年健康再受打擊，更曾感染新冠肺炎。她今年曾坦言，確診使她深感疲倦。

菲臘親王逝世加上疫情緣故，英女王更少公開露面。最後一次參加大型活動是今年6月，出席自己登基70周年的白金禧紀念活動，最後一次公開現身為周二（6日）接見新任首相卓慧思（Liz Truss）。

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責任編輯：吳漢培

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