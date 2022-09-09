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【新股IPO】零跑汽車否認叫停香港IPO事宜　創始人朱江明：赴港IPO進展順利

股市 15:39 2022/09/09

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【新股IPO】零跑汽車否認叫停香港IPO事宜　創始人朱江明：赴港IPO進展順利

零跑汽車創始人朱江明否認叫停零跑汽車上市傳聞，又指公司赴港IPO進展順利。公司正有條不紊按計劃推進上市各項工作，具體信息歡迎關注後續港交所 （00388） 的相關公告。

此前，《路透》引述消息人士透露，中國電動車製造商零跑汽車叫停香港IPO事宜，主要因投資者反應冷淡，又指公司擬集資15億美元。

消息人士指，公司在過去一周與投資者會面，評估投資者對公司及上市計劃後，才決定叫停在港IPO上市。目前，交易已被擱置，零跑汽車正考慮縮減交易規模，若規模較小，會對謹慎圴投資者更有吸引力。一旦市場氣氛好轉，不排除會重啟上市事宜。不過，零跑汽車及後隨即否認叫停上市事宜。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

 

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編輯：姚卓然

 

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