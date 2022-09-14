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【新股IPO】零跑汽車傳最快下周接受認購　涉集資額10億美元

新股IPO 17:42 2022/09/14

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【新股IPO】零跑汽車否認叫停香港IPO事宜　創始人朱江明：赴港IPO進展順利

中國電動車企零跑汽車上周否認擱置招股傳聞後，最新有指集團最快下周接受認購。據彭博引述消息人士透露，零跑科技有望在本月內掛牌，預計是次IPO將集資10億美元（折合約78億港元），零跑科技保薦人團隊包括中金、花旗、摩根大通及建銀國際。

此前，有外電消息指，零跑汽車因投資者反應冷淡，叫停香港IPO事宜。惟其後創始人朱江明否認傳聞，又指公司赴港IPO進展順利。公司正有條不紊按計劃推進上市各項工作，具體信息歡迎關注後續港交所 （00388） 的相關公告。

另外，早前路透旗下IFR引述消息人士指，零跑汽車計劃集資15億美元。

消息人士指，公司在過去一周與投資者會面，評估投資者對公司及上市計劃後，才決定叫停在港IPO上市。目前，交易已被擱置，零跑汽車正考慮縮減交易規模，若規模較小，會對謹慎圴投資者更有吸引力。一旦市場氣氛好轉，不排除會重啟上市事宜。不過，零跑汽車及後隨即否認叫停上市事宜。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

 

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編輯：姚卓然

 

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