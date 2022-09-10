【玄人‧峰語@iM網欄】莫受世俗觀念所限 每個人都要規劃自己的真理

雖然我是一個玄學家，但卻不鼓吹將這門學術神化。每可否認，學習玄學任何一種工貝，背後都有一套艱深的學理，但情況跟讀任何一科常規的學科一樣，在乎你喜歡與否或是否有心鑽研。但由於玄學並非學術主流，所談的五行、虛星、天星、神煞、方位、易數亦非可以三言兩語解得通，因此才被坊間神化而已，更有些人認為一些日常生活上解決不了的事情，將之訴諸玄學，就會有一個真正的答案（或者叫真理），所以算命、問卦的客人者眾。

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世俗真理如何形成

人人都在追求「真理」(或者是一個公認的規條)，認為是它一個族群可以依靠、順着去做的客觀目標，因為它基本上是一個經過長時間的約定俗成的藍圖，而不論國家、社會、宗族、宗教、職場、法定機構等，都會依照它去運行。然而，大家有沒有想過我們平時所信奉的真理、規則、規條是如何走出來的? 如果用數學角度去解釋，就是一件事物透過長時間的「綫性迴歸」(Linear Regression) 或 (Multi Regression) 將不同的參數串在一起，然後去得出某件事的傾向性最多的答案。

舉例而言，一對成長男女，到某個所謂的適婚年齡就要結生仔，於是社會族群就會以此標籤作為真理，到了適當時候而沒有做到，好像是為世所棄。又例如中國千年以來行的科舉制度，孕育了很多讀書人出來，而在古時士、農、工、商的社會下，讀書識字就是人生成功的首要戒條，而套用在今日社會仍然管用的。問題是，適婚年齡一定要結婚才好？讀書叻一定成功？還有很多很多活生生的例子，都是指出現今社會是跟著這些規條去行，一切自然會好。

沒做錯不等於做對

平心而論，按照所謂「真理」或規條去行事，極其量只是做了世人公認的法則，也只可以說沒做錯了事。沒做錯不等於做對，這絕對是兩碼子的事情。所以，找我算命的人，通常都問幾時結婚？幾時生仔？幾時會發達? 他們所想知道只是自己是否達到世俗定下的標準，而沒有想過真正為自己尋找定位。當然，人活於世，沒可能那樣清高，甚麼都要脫俗，但每個人其實真正是為自己而活，要明心見性，才活出真我。

記幾年前有位女客人找我看姻緣，當時她說已屆適婚年齡，好想點都要嫁一次，這就是她認為的真理。問題是，適合其他人不等於適合她，原因是她忌神入夫妻宮，只要男人入局，對她會造成很大的破壞，年初再重遇她了，她細數將這幾年的恐怖婚姻生活。我列出這個例子，是帶出不客觀的真理未必是個人的真理，因此每個人去算命，首要是學習知命而行，但不是低頭妥協，而是要創造一套切合自己的真理，順著去行，做一些對自己對的事，而不是做一些滿足客觀真理的行為。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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