【美股焦點】東南亞小騰訊Sea據報撤出拉丁美洲多地業務、涉及數百名員工　僅得一地得已存留

▲ 【美股焦點】東南亞小騰訊Sea據報撤出拉丁美洲多地業務 僅得一地得已存留

據《彭博》引述消息人士指，「東南亞小騰訊」Sea（美：SE）電商部門將撤出阿根廷，並關閉在智利、哥倫比亞、墨西哥的大部分業務，專注於效率和盈利，而非增長。是次裁減業務，涉及數百名員工。

消息人士和彭博取得內部電郵指，Shopee將在智利、哥倫比亞關閉其辦公室，但則存留小許業務在墨西哥 ，但Shopee將繼續在這些市場營運跨境商務服務。Shopee行政總裁Chris Feng在內部電郵提到，宏觀因素不確定性提高，即意味將集中資源至公司核心業務之中。

然而，即使要與阿里巴巴 （09988） 競爭，公司仍保留巴西業務，因其是該地區最大的市場。拉丁美洲為公司收入來源第二大的市場，去年佔收入18.6%，而今年第二季Shopee巴西收入按年升逾2.7倍，並在當地平均每月活躍用戶排行第一。

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編輯：姚卓然