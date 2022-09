【英女王逝世】哈里子女自動成公主王子 威廉增康沃爾公爵頭銜

英女王周四(8日)逝世後,長子查理斯正式成英國國王查理斯三世。根據法律規定,由於查理斯成為新國王,次子哈里王子的一子一女亦正式獲得公主王子頭銜。而查理斯長子威廉王子亦再增康沃爾公爵頭銜,料他未來會再獲封威爾斯親王。

查理斯(King Charles III)不但是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國國王,同時亦是英聯邦國家君主。而他的太太卡米拉(Camila)亦正式成為王后,雖然兩人於2005年成婚時,王室當時指卡米拉日後會只會被稱為「君主配偶」(Princess Consort),但今年2月英女王發表致辭時,已公開表示希望卡米拉成為王后。

根據英女王祖父、前國王喬治五世(King George V)於1917年訂立的規則,君主的子女及孫子女自動獲得王室頭銜。所以哈里(Prince Harry)的兒子阿奇(Archie) 及女兒莉莉貝特(Lilibet)正式成王子公主,即兩人全稱為阿奇王子(Prince Archie Mountbatten-Windsor )及莉莉貝特公主(Princess Lilibet Mountbatten-Windsor)。

哈里太太梅根(Meghan Markle)此前曾接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)訪問時指,阿奇被王室剝奪頭銜,並指摘王室未有全天候保護阿奇安全。但當時查理斯尚未繼位,據報王室曾在他出世時考慮授予伯爵或勳爵頭銜,但白宮漢宮指建議被哈里梅根拒絕。有報道指 查理斯去年曾考慮削減高級王室成員人數,或令阿奇不會成為王子,但現時除非他特別簽發命令,否則阿奇及莉莉貝特仍會擁有頭銜。

頭銜出現改變的還有威廉( Prince William),作為查理斯長子,他現已繼承康沃爾公爵(Duke of Cornwall)頭銜,即他現時同時擁有康沃爾公爵及劍橋公爵( Duke of Cambridge)頭銜。傳統上王位第一順位繼承人會有威爾斯親王(Prince of Wales)頭銜,但仍需待查理斯授予後,威廉才會獲得。

同理,威廉太太凱特現時亦擁有康沃爾公爵夫人及劍橋公爵夫人兩個頭銜,前者之前由卡米拉擁有。當威廉獲封威爾斯親王親王時,她亦會成為威爾斯親王夫人(Princess of Wales)。該頭銜最後一位使用者為戴安娜王妃(Princess Diana),雖然卡米拉此前亦擁有頭銜,但為區分及尊重不曾使用。

責任編輯:李俊儀