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【英女王逝世】哈里子女自動成公主王子 威廉增康沃爾公爵頭銜

環球社會熱點 16:05 2022/09/09

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英女王周四（8日）逝世後，長子查理斯正式成英國國王查理斯三世。根據法律規定，由於查理斯成為新國王，次子哈里王子的一子一女亦正式獲得公主王子頭銜。而查理斯長子威廉王子亦再增康沃爾公爵頭銜，料他未來會再獲封威爾斯親王。

英女王身家有幾多？查理斯只分得這個數 【下一頁】

查理斯（King Charles III）不但是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國國王，同時亦是英聯邦國家君主。而他的太太卡米拉（Camila）亦正式成為王后，雖然兩人於2005年成婚時，王室當時指卡米拉日後會只會被稱為「君主配偶」（Princess Consort），但今年2月英女王發表致辭時，已公開表示希望卡米拉成為王后。

根據英女王祖父、前國王喬治五世（King George V）於1917年訂立的規則，君主的子女及孫子女自動獲得王室頭銜。所以哈里（Prince Harry）的兒子阿奇（Archie） 及女兒莉莉貝特（Lilibet）正式成王子公主，即兩人全稱為阿奇王子（Prince Archie Mountbatten-Windsor ）及莉莉貝特公主（Princess Lilibet Mountbatten-Windsor）。

哈里太太梅根（Meghan Markle）此前曾接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時指，阿奇被王室剝奪頭銜，並指摘王室未有全天候保護阿奇安全。但當時查理斯尚未繼位，據報王室曾在他出世時考慮授予伯爵或勳爵頭銜，但白宮漢宮指建議被哈里梅根拒絕。有報道指 查理斯去年曾考慮削減高級王室成員人數，或令阿奇不會成為王子，但現時除非他特別簽發命令，否則阿奇及莉莉貝特仍會擁有頭銜。

哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行 【下一頁】

頭銜出現改變的還有威廉（ Prince William），作為查理斯長子，他現已繼承康沃爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜，即他現時同時擁有康沃爾公爵及劍橋公爵（ Duke of Cambridge）頭銜。傳統上王位第一順位繼承人會有威爾斯親王（Prince of Wales）頭銜，但仍需待查理斯授予後，威廉才會獲得。

同理，威廉太太凱特現時亦擁有康沃爾公爵夫人及劍橋公爵夫人兩個頭銜，前者之前由卡米拉擁有。當威廉獲封威爾斯親王親王時，她亦會成為威爾斯親王夫人（Princess of Wales）。該頭銜最後一位使用者為戴安娜王妃（Princess Diana），雖然卡米拉此前亦擁有頭銜，但為區分及尊重不曾使用。

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責任編輯：李俊儀

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