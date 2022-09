【英女王逝世】涉祈求英女皇不得善終　美國名大學教授遭Twitter刪文

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)於當地時間周四(8日)下午逝世,享年96歲。正當許多人都在悼念的同時,並不是每個人都對英女王逝世感到難過。有美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University,CMU)的教授公開祈求英女皇不得善終,引起眾怒,而被推特強制刪除相關推文。

【英女王逝世】英女王NFT價格急升 逾40種英女王迷因幣6小時內誕生

綜合外媒報道,CMU應用語言學教授Uju Anya於英國皇室正式公布英女皇死訊前數小時,透過其推特(Twitter)發布一則針對英女皇具攻擊性的推文。她在推文中寫道「聽說那個主張盜竊、強暴、種族滅絕的君主終於要死了。願她的痛苦難以忍受(I heard the chief monarch of a thieving raping genocidal empire is finally dying. May her pain be excruciating)」,又稱伊麗莎白二世是「可憐的女人」和「種族滅絕的殖民者」。

引起網民怒斥 Jeff Bezos亦有留言

推文隨之引來大量批評,部分網民認為,Anya作為大學教授,不應發表如此冒犯性和帶有仇恨意識的言論。就連亞馬遜創辦人Jeff Bezos亦針對Anya的身份留言稱:「這人應是能讓世界變得更美好的人?我不這麼認為。(This is someone supposedly working to make the world better? I don’t think so)」

事件亦引起Anya在職的CMU關注,這所在「QS世界大學排名2023」中排名第52位的大學,隨之在Twitter上指,將不會容忍Anya在其個人社交媒體賬戶上發布冒犯性和令人反感的言論。強調其觀點與大學無關,亦不代表該教育機構的價值觀和教學理念。

雖然該則引起熱論的推文已被Twitter以違反了禁止「希望或希望某人遭受身體傷害」的規定,而強制刪除,但事件未有因而平息。Anya及後再發文斥責,不會因此而停止對發布與那個「支持屠殺,以至殖民地人民流離失所,甚至種族滅絕的政府」相關的言論。

【Twitter新功能】Twitter為付費用戶推「編輯」功能 發布後30分鐘內可修改帖文

【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號 於Facebook、Twitter散播親美言論

責任編輯:殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌,分享疫下營商Tips。即看最新一集: