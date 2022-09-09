▲ 【英女王逝世】英女王時裝品味備受讚賞 手錶收藏冠絕王室成員

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，享年96歲。英女王在過去數十年深受人民愛戴，其時裝品味經常備受外界讚賞，讓她好感度持續高企。

英國皇室成員經常佩戴一些世界上最漂亮、最受歡迎的手錶，全球奢華手錶網購平台Chrono24今年5月底曾發表報告，追蹤皇室成員過去數十年來最喜歡佩戴的手錶以及品牌，英女王被指是擁有最多款式和最奢華的手錶的皇室成員。

圖看女王最喜歡的手錶

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英女王一直對百達翡麗（Patek Philippe）情有獨鍾，經常看到她佩戴這個品牌的手錶出席公開活動，過去她甚至將自己手錶收藏品借出展出，例如英女王在2015年將其百達翡麗 4975/1G借給薩奇美術館（The Saatchi Gallery）在百達翡麗鐘錶藝術大展上展出。

英女王珍藏中還有一款年積家（Jaeger-LeCoultre）的 Calibre 101，這款手錶內部複雜而小巧的機芯，時至今日仍然是歷史上最小的機芯。英女王常在重要典禮佩戴積家Calibre 101，其鑲鑽的手鐲會發出明顯的光澤。

此外，收藏眾多的英女王偶爾會將自己的心頭好送給她重視的人，例如查理斯王子與戴安娜王妃當時結婚後獲贈江詩丹頓手錶。

英女王歷年佩戴機率手錶

Patek Philippe（百達翡麗）Golden Ellipse系列

Jaeger-LeCoultre（積家）Calibre 101

Vacheron Constantin（江詩丹頓）

Omega（歐米茄）Ladymatic

Patek Philippe（百達翡麗） 4975/1G

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編輯：李哲毅