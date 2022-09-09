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【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR升越2厘、創逾29個月高　經絡：加P條件基本形成、料加幅約0.25厘

Hot Talk 14:15 2022/09/09

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【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR升越2厘、創逾29個月高　經絡：加P條件形成、料加幅約0.25厘

港元拆息（HIBOR）個別發展，與樓按相關的一個月HIBOR連升兩日，再升6.13點子，至2.00816厘，創2020年3月31日以來新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時一個月HIBOR已反覆上升至2厘以上，並超過一個月維持1.5厘以上水平，香港P（最優惠利率）的條件基本上已逐漸形成，包括一個月HIBOR已反覆上升至2厘以上，並超過一個月維持1.5厘以上水平，使銀行加息壓力增加，同時套息交易持續，銀行結餘下跌至接近1,250億元以下水平，加上港美息口差距進一步擴寬，在聯繫匯率制度下，香港有壓力跟隨。

料有其他銀行陸續上調H按鎖息作為加息前哨

曹德明預計，聯儲局本月議息會議後，香港銀行將啟步加P，預計幅度約0.25厘，料將有其他銀行陸續上調H按鎖息作為加息前哨，同時帶動銀行推出不同類型的按揭產品。

短息方面，隔夜HIBOR升4.83點子至1.03167厘；1星期HIBOR跌2.58點子至1.34696厘；2星期HIBOR跌1.09點子至1.48649厘。中長息方面，3個月期HIBOR升2.48點子至2.78917厘；6個月期HIBOR無升跌報3.40952厘。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

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編輯：陳韻妍

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拆息 香港物業 經絡按揭 H按 加息 銀行 美國聯儲局 議息

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