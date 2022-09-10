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【串流音樂】歐洲鐵路增串流音樂服務　為旅程實時生成獨特配樂

14:00 2022/09/10

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世界多國旅遊業已陸續回復正常，包括不少歐洲國家在內，已重開讓旅客自由進入。歐洲鐵路（Eurail）為近日更宣布推出為旅程配樂的SoundTracks服務，因應乘客位置、時間、環境、天氣，以串流播放方式提供即時動態音樂，讓其一邊欣賞火車窗外的風景，一邊享受獨有的串流配樂。

Eurail是次為慶祝Interrail Pass發售50周年而推出SoundTracks串流配樂服務，該Interrail Pass火車通行證可在限期內，無限制自由進出33個歐洲國家，逾3萬多個目的地。

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Eurail表示，該服務是與廣告商Fitzroy及互動裝置設計Circus Family合作推出，服務亦會以匿名方式提供的地理位置資料，結合環境和天氣等因素來產生配樂。舉例指，音樂會隨著白天變黑夜，農村變山景，或下雨而作出改變，盼為Eurail乘客帶來驚喜。

網民也可到SoundTracks.fm網站試聽，不過要體驗其即時配樂服務，就要親身到歐洲乘搭火車了。

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責任編輯：張寶燕

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