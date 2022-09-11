【Netflix手遊】Netflix Games 9月增10款遊戲　訂閱用戶可免費玩

Netflix早前開始為訂閱用戶推出Netflix Games遊戲服務，並已陸續開放予Android及iOS用戶下載遊玩。Netflix Games更宣布，在本月新增10款遊戲，令平台總遊戲數量增至32款！Netflix訂閱用戶均可免費遊玩Netflix Games。

Netflix Games近日正積極拓展遊戲規模，儘管近日有市場調查機構發現，目前使用Netflix遊戲服務人數，與Netflix整體訂閱用戶人數比例不到1%，或難以帶動業務發展，但是該公司仍繼續增加投資於遊戲業務當中。

據Netflix官網公布，本月新作將包括：《露娜小福星》（Lucky Luna）、《傳世不朽》（IMMORTALITY）、《野地物語：萌獸歷險記》（Wild Things: Animal Adventures）、《金銀島海盜大亂鬥》（Rival Pirates）等遊戲。Netflix更重點介紹了以下數款遊戲：

《露娜小福星》（9 月 8 日上架）

《露娜小福星》中的每個關卡都有不同的環境特色，增添有趣新機制，只能靠滑動來操控露娜左右移動，沒有跳躍鍵可以按。劇情模式中更設有隱藏挑戰房間，可在此獲得特殊收藏品。

▲ 故事背景：露娜 (Luna) 流落到陌生國度的一座神秘荒島上，悠悠轉醒時茫然發現自己孤身一人。和露娜一起踏上魔幻之旅，勇闖隱藏神殿與秘密地牢，憑藉著你的膽試闖蕩，克服其中的諸多試煉，一步步揭開她過往的秘密。（Netflix官方影片截圖）

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《傳世不朽》（上架日期待官方公布）

遊戲講述一名演員人間蒸發，電影沒能問世，玩家必須追查這位影壇新秀散逸的作品，破解她的失蹤之謎。當中的電影片段倒轉的概念，有點像瑪利歐（Mario)）遊戲中畫面往左飛逝，而在銜接剪輯畫面中暫停與放大某個物體的機制，則類似第一人稱射擊遊戲中的「子彈時間爆頭特效」。

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《野地物語：萌獸歷險記》（上架日期待官方公布）

為設有重重關卡的單人遊戲，玩家可以解鎖各種強大的能力，以及設計每棟建築、家園、城鎮，用獨特服飾打扮屬於自己的狂野生靈 (Wild Things)。

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責任編輯：張寶燕

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