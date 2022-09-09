【英女王逝世】女王身家有幾多？國王查理三世只分得呢個數

英女王伊利沙伯二世當地時間周四（8日）逝世，享壽96歲。英女王有指是全球最富有人物之一，身家難以實際準備估量。據《福布斯》雜誌去年統計，英女王在位70年以來只留下約5億美元（39億港元）個人資產，包括其私人住宅桑德靈厄姆宮等，由國王查理三世繼承。值得注意的是，英國政府早於1993年免除王室君主遺產稅，避免損害王室財富。

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英女王有幾多身家？

個人財產

英女王擁有蘭開斯特公爵領地（Duchy of Lancaster）收益權。領地網站顯示，截至2022年3月，蘭開斯特公爵領地控制總資產為6.528億美元（約51億港元）、淨收入為2,400萬美元（約1.87億港元）。

商業網站《Business Insider》 報道指，英女王擁有桑德靈厄姆宮（Sandringham House）及巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）業權。

母親伊麗莎白王太后（Queen Mother Elizabeth）逝世時，英女王繼承近7,000萬美元（5.46億港元）藝術品及珠寶等投資，以及1,200萬美元（9.36億港元）來自丈夫菲臘親王遺產。

值得注意的是，法律特別列明豁免王室君主的40%遺產稅，避免王室財富受侵蝕。

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「君主撥款」（Sovereign Grant）

英王喬治三世（King George III）於1760年與議會達成協議，放棄他從王室地產獲得的收入，換取他及其王室後代獲得固定年度款項。

因此英女王（Queen Elizabeth II）每年會從英國皇家財產管理公司（Crown Estate）取得固定百分比利潤，作為英國白金漢宮及肯辛頓宮的維修保養，王室成員旅行等費用，由英國政府用公帑每年向英女王君主撥款支付。

王室於2017年至2018年要求增加君主撥款，至皇家財產利潤收入的25%，為翻新白金漢宮提供足夠資金。2028年君主撥款預料將減少至收入利益的15%。

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王室公司Monarchy PLC

由英女王領導、溫莎王室成員所組成的Monarchy PLC，每年透過電視轉播及旅遊活動收益，為英國經濟帶來數以億計英鎊的收入。

根據福布斯統計，截至2021年，Monarchy PLC擁有近280億美元（2,184億港元）房地產資產，惟所屬資產無法出售。資產包括價值49億美元（382億港元）的白金漢官、由皇家財產管理公司持有，價值195億美元（382億港元）的土地與物業，以及6.3億美元（49億港元）的肯辛頓宮（Kensington Palace）等。

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責任編輯：郭麗明