  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉數快】轉數快FPS推出4周年、日均處理近93萬宗實時交易　金管局：研港人旅遊可直接用轉數快支付

Hot Talk 13:55 2022/09/09

分享：

分享：

轉數快FPS推出4周年、日均處理近93萬宗實時交易　金管局：研港人旅遊可直接用「轉數快」支付

「轉數快」推出接近4年，金管局副總裁李達志在《匯思》撰文指，金管局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」，期望在疫情緩和、旅遊業逐步復蘇時，可為香港人到海外旅遊或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，為再進一步拓展跨境支付服務版圖奠下良好基礎。

李達志表示，截至今年8月底，「轉數快」已錄得1090萬個登記，使用量持續穩定增長，今年8月平均每天處理92.8萬宗實時交易，這較系統剛推出時（2018年10月），飈升17倍。

他提到，香港作為數字人民幣在大陸以外的跨境試點，技術測試已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。第二階段的測試範圍和規模亦有擴大，參與的銀行由第一階段的1間增加至4間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。

4家銀行參與數字人民幣跨境支付次階段技術測試

金管局發言人回覆補充，人民銀行數字貨幣研究所與金管局開展數字人民幣跨境支付合作，首階段技術測試已於2020年12月順利完成，正進行第二階段技術測試，引入更多香港銀行參與並通過轉數快為數字人民幣錢包增值，以便香港客戶未來更便捷使用數字人民幣錢包。

今次主要測試內容為通過轉數快為數字人民幣錢包增值。這次測試較第一階段擴大了參與範圍和規模，香港方面共有4家銀行參與包括中銀香港 （02388） 、香港滙豐銀行、渣打銀行（香港）及恒生銀行 （00011） ，並透過白名單邀請使用者參與測試。其後雙方將視乎測試情況適當調整參與範圍，並適時引入更多數字人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試。

發言人指，數字人民幣仍處於研發階段，經過一系列研究、測試、評估和風險防範等工作後，其具體設計、相關的使用條款及時間表，會由人民銀行敲定作實及公布。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：【電子支付】上海商業銀行：信用卡月結單增設轉數快二維碼　客戶可用「上商支付」或其他轉數快相關銀行App直接繳帳單

相關文章：【Fintech】金融科技初創Grantit：港消費者月花逾10小時追蹤卡數　推App讓用戶掌控信用卡交易

編輯：陳韻妍、胡學能

開啟hket App，閱讀全文
轉數快 數碼貨幣 李達志 香港金融管理局 香港 電子支付 互聯互通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【中國恒大3333】灣仔恒大中心據報已被接管　傳接管方為中信銀行國際牽頭財團
【港股夜期+北水】恒指夜期跌45點　北水淨流出1.8億　大手吸中移動（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌45點　北水淨流出1.8億　大手吸中移動（不斷更新）
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世逝世、享年96歲　王儲查理斯繼位　英鎊匯價穩
【美股期貨】道指期貨升248點　納指期貨升1.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升248點　納指期貨升1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌6點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款