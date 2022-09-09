【轉數快】轉數快FPS推出4周年、日均處理近93萬宗實時交易　金管局：研港人旅遊可直接用轉數快支付

▲ 轉數快FPS推出4周年、日均處理近93萬宗實時交易 金管局：研港人旅遊可直接用「轉數快」支付

「轉數快」推出接近4年，金管局副總裁李達志在《匯思》撰文指，金管局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」，期望在疫情緩和、旅遊業逐步復蘇時，可為香港人到海外旅遊或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，為再進一步拓展跨境支付服務版圖奠下良好基礎。

李達志表示，截至今年8月底，「轉數快」已錄得1090萬個登記，使用量持續穩定增長，今年8月平均每天處理92.8萬宗實時交易，這較系統剛推出時（2018年10月），飈升17倍。

他提到，香港作為數字人民幣在大陸以外的跨境試點，技術測試已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。第二階段的測試範圍和規模亦有擴大，參與的銀行由第一階段的1間增加至4間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。

4家銀行參與數字人民幣跨境支付次階段技術測試

金管局發言人回覆補充，人民銀行數字貨幣研究所與金管局開展數字人民幣跨境支付合作，首階段技術測試已於2020年12月順利完成，正進行第二階段技術測試，引入更多香港銀行參與並通過轉數快為數字人民幣錢包增值，以便香港客戶未來更便捷使用數字人民幣錢包。

今次主要測試內容為通過轉數快為數字人民幣錢包增值。這次測試較第一階段擴大了參與範圍和規模，香港方面共有4家銀行參與包括中銀香港 （02388） 、香港滙豐銀行、渣打銀行（香港）及恒生銀行 （00011） ，並透過白名單邀請使用者參與測試。其後雙方將視乎測試情況適當調整參與範圍，並適時引入更多數字人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試。

發言人指，數字人民幣仍處於研發階段，經過一系列研究、測試、評估和風險防範等工作後，其具體設計、相關的使用條款及時間表，會由人民銀行敲定作實及公布。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：【電子支付】上海商業銀行：信用卡月結單增設轉數快二維碼 客戶可用「上商支付」或其他轉數快相關銀行App直接繳帳單

相關文章：【Fintech】金融科技初創Grantit：港消費者月花逾10小時追蹤卡數 推App讓用戶掌控信用卡交易

編輯：陳韻妍、胡學能