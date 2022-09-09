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【轉數快】轉數快FPS推出4周年、日均處理近93萬宗實時交易　金管局：研港人旅遊可直接用「轉數快」支付

Hot Talk 13:55 2022/09/09

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轉數快FPS推出4周年、日均處理近93萬宗實時交易　金管局：研港人旅遊可直接用「轉數快」支付

「轉數快」推出接近4年，金管局副總裁李達志在《匯思》撰文表示，金管局積極促進電子支付的發展，其中一個重要舉措是推出快速支付系統「轉數快」，而金管局過去幾年一直和業界合作，提升「轉數快」的功能及擴闊其應用場景，希望為市民帶來更大的便利和為業界開拓更多的發展機遇。

截至今年8月底，「轉數快」已錄得1090萬個登記，使用量亦持續有穩定增長，今年8月平均每天處理92.8萬宗實時交易，這較系統剛推出時（2018年10月），大幅飈升了17倍。

「轉數快」已獲超過80%政府部門採用

「轉數快」現時已獲超過80%政府部門採納為繳款選項之一，未來更會進一步涵蓋更多公共服務。除政府外，不少商戶採用「轉數快」包括其直接扣帳功能作收款方式，而且應用廣泛，例如學校經「轉數快」收取學費，或證券行讓客戶透過「轉數快」增值股票戶口。

李達志指，「轉數快」在本港的應用漸趨成熟，如果能夠突破只在香港使用的框框，利用其24小時無間斷運作及即時支付的優勢進行跨境支付，就能打破地域界限，發揮更大效益，其中一個契機，是與中國人民銀行數字貨幣研究所（數研所）合作測試數字人民幣。

正測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值

他稱，很高興香港成為數字人民幣在大陸以外首個跨境試點進行技術測試，以促進粵港澳大灣區互聯互通，及提升跨境支付服務效率和用戶體驗。有關技術測試目前已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。第二階段的測試範圍和規模亦有所擴大，參與的銀行由第一階段的一間增加至四間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。

除了數字人民幣的跨境測試外，金管局亦正研究如何透過與其他地方的電子支付系統互聯，讓香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」進行支付。

金管局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」，期望在疫情緩和、旅遊業逐步復蘇時，可為香港人到海外旅遊或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，為再進一步拓展跨境支付服務版圖奠下良好基礎。

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編輯：陳韻妍

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