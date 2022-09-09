【ESG講呢啲】我媽媽係譚仔姐姐　譚仔資助員工子女8成學費？

ESG融入企業的每個細節，原來進化到連大家熟悉的「譚仔姐姐」都有關係？今集《ESG講呢啲》帶大家認識一位譚仔姐姐及她的囝囝，看看譚仔ESG搞甚麼！

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隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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由母子變同事

李明揚（Mayo）有一位做「譚仔姐姐」的媽媽，他在中學時期已曾在譚仔做暑期工，中六重考文憑試後升讀心儀大學，亦透過集團的子女教育支援計劃獲得8成學費資助，在計劃當中亦按照要求在譚仔實習。「我真的覺得與譚仔很有淵源，其實我非常喜歡譚仔，因為我覺得這裏是一個很溫暖的地方，與同事一同上班，日常見到客人，我也覺得非常開心。」

Mayo的媽媽青姐是譚仔區域經理，2015年入職譚仔，短短1年已晉升為店長，5年後升至區域經理，現時管理9間店舖。與兒子一同在譚仔工作，她就慶幸多了同事的身分，令母子多了交流、關係更好：「兩個都是譚仔，回家都會交流一下，今天有沒有新菜式、自己喜不喜歡吃？多了話題、聊天也多了。」

Mayo亦指，回家與媽媽聊上班的事，譬如聊我在哪些地方出餐、落單，怎樣招呼客人，青姐都會給予他意見，青姐笑指：「都會問他，今天有沒有做錯事？」

獲譚仔資助8成學費

李明揚（Mayo）現就讀理工大學國際航運及物流管理工商管理學士，即將升讀二年級。他透過譚仔國際員工子女教育支援計劃，獲集團資助八成學費，他憶述自己得知可獲資助時非常開心：「計劃真的給了我們家庭一個很大的支援，我不但可以獲得資助，又有機會可以在譚仔店舖實習，賺到實習經驗。」

回想自己由重考文憑試，至考獲心儀大學的經歷，除了感謝集團的資助，他亦感激他的「譚仔姐姐」媽媽，他坦言，覺得我媽媽做譚仔姐姐是一件很偉大的事情，可以用到自己的能力，做到她喜歡做的事，又指：「真的為她感到驕傲，把我養得這麼大，第一次考大學時不是太理想，她一直都在背後支持我，她很努力，無論在我考試、日常的時候，都給予我支持，真的很感激她。」

教育支援回饋員工 增進親子關係

「子女到譚仔店內實習，可以體驗到爸媽平日工作崗位上的辛勞，一嚐餐飲業的工作，以往見到不少子女實習後對父母更愛護。」譚仔國際主席、執行董事及行政總裁劉達民指。

譚仔2015年起成立「譚仔國際員工子女教育支援計劃」，讓工作滿3年的員工申請，其子女就讀政府認可的11間本地大學學士學位，可獲八成、最高5萬元學費資助，獲發獎學金的子女須在譚仔店內實習72小時。

計劃至今共有134名員工受惠，今年起每年名額增至60個，總資助由以往的100萬上限增加至300萬元，本年度資助總金額為1,151,594港元。

劉達民指，「其實譚仔最初成立時知道我們的同事工作辛勞，都希望可以回饋他們的辛勞，這是一個資助，也希望可以幫助他們子女的教育。」

員工福利是ESG中重要的一環，亦直接影響打工仔的生計，大家光顧商舖的同時，記得要多加留意

公司的ESG表現如何。