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【數碼倫理】Meta解散旗下創新團隊　稱集中資源解決具體問題

科技 15:00 2022/09/09

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Meta Responsible Innovation Team共有24名成員，當人包括工程師及倫理學家。（法新社）

Meta數年前成立的創新團隊Responsible Innovation Team，是為了從倫理角度有效評估和影響技術創新的各個環節，以保證技術創新成果的可持續性和社會可接受性。但Meta近日表示，為了集中資源解決具體問題，宣布解散該創新團隊。

【機迷熱話】Meta宣布將於下月11日　發布新款VR裝置

Meta Responsible Innovation Team共有24名成員，當人包括工程師及倫理學家，他們會與內部產品團隊、外部隱私專家、學者和用戶合作，以發現公司產品（包括Facebook和VR眼鏡）的長期問題，並採取行動防止潛在負面影響變為現實。

Meta發言人Eric Porterfield表示，Meta仍致力於實現負責任創新，但公司認為更應該讓每個產品部門處理自己的問題，而不是讓一個團隊解決整個公司的負責任創新相關的問題，從而使產品設計資源花在解決具體問題的團隊上。

【遊戲直播】玩家互動率太低　Facebook Gaming 10月終止服務

他又提到，大多數團隊成員將繼續在Meta其他部門從事類似工作，但不保證所有人都會有新的工作安排。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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