【英女王逝世】國葬料10日後舉行 靈柩先運往荷里路德宮

英女王周四（8日）駕崩，國葬預計會在10日後舉行。剛剛成為國王的查理斯三世將會首次接見英國首相，正式簽署英女王國葬計劃。英女王靈柩預料將透過陸路，先運往蘇格蘭荷里路德宮。完成當地儀式後，才再被運往倫敦。

白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀悼念英女王群眾（多圖） 【下一頁】

有英媒整理未來10日可能發生的英女王國葬細節，詳情如下。

第一日（9日）：

英女王私人秘書親自通知英國首相女王離世，然後再由首相通知樞密院（Privy Council Office）。一眾內閣成員及高級公務員會收到電話及電郵，內容表示，很悲痛地通知各位同事，英女王已經逝世。

當局同時亦會在社交媒體公布消息，新聞發布後10分鐘內降半旗。查理斯當日亦會發表全國性講話，及和首相會面。英國國防部（Ministry of Defence）亦鳴放禮炮，全國默哀一分鐘。

第二日（10日）：

王位繼承理事會（Accession Council）會在英女王逝世24小時內召開登基會議，並於早上將會任命查理斯成為新國王，聖詹姆士宮（St.James's Palace）及倫敦皇家交易所（Royal Exchange）亦會宣讀公告，內容包括宣布查理斯國王頭銜。所有樞密院成員，包括新任王后卡米拉（Camilla）、王儲威廉夫婦等將會出席見證宣布，但查理斯本人不會出席。英女王靈柩料亦在同日被運送至白金漢宮。

英女王靈柩預料將透過陸路，從巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）運往荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。然後透過皇家大道（Royal Mile）前往聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral） ，沿途舉行遊行儀式，王室成員亦將參加。聖吉爾斯大教堂亦會向公眾開放24小時，稍作休息後再將靈柩空運至倫敦。

第三及第四日（11至12日）：

查理斯開展其作為國王的首次英國之旅，他將到訪位於愛丁堡的蘇格蘭議會及聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral） ，然後再到訪北愛的希爾斯堡（Hillsborough Castle）及位於貝爾法斯特（Belfast）的聖安妮教堂（St Anne's Cathedral）。

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第五日（13日）：

當日會有一個大型閱兵儀式，起點為白金漢宮，終點為英國國會大廈（Houses of Parliament）。英女王靈柩隨後會擺放在國會西敏廳（Westminster Hall）三日，供公眾瞻仰遺容及悼念，預料屆時每日將開放23小時。

第六至第九日（14至17日）：

查理斯將到訪威爾斯議會（Welsh Parliament），並在首府卡迪夫（Cardiff）的蘭達夫座教堂（Llandaff Cathedral）履行公職。當局預料將有成千上萬名民眾上街悼念，故英國政府需在此時完成國葬計劃。查理斯亦會在喪禮前夕，迎接到來出席的賓客。

第十日（18日）：

當日並非公眾假期，但各地都會默哀兩分鐘，是全國哀悼日。國葬將於西敏寺大教堂（Westminster Abbey）舉行，其後將有遊行將靈柩從西敏寺大教堂運送至海德公園（Hyde Park），再改由靈車運往溫莎，於當地聖喬治教堂（St George's Chapel） 舉行送葬儀式後，再下葬在王室墓園。

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責任編輯：李俊儀