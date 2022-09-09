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【英女王逝世】喪禮10日後舉行 棺木先運往荷里路德宮

環球社會熱點 13:28 2022/09/09

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英女王周四（8日）駕崩，葬禮預計會在10日後舉行。剛剛成為國王的查理斯三世將會首次接見英國首相，正式簽署英女王喪禮計劃。英女王棺木預料將透過陸路，先運往蘇格蘭荷里路德宮。完成當地儀式後，才再被運往倫敦。

白金漢宮外現花海 雙彩虹照耀悼念英女王群眾（多圖） 【下一頁】

按照傳統，英女王私人秘書親自通知英國首相女王離世，後者再代表政府向民眾發出正式通告。英國王室官邸及政府大樓等建築，會在英女王離世候首日降半旗。倫敦西敏寺大教堂（Westminster Abbey） 及聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral） 亦會在特定時間敲鐘。

查理斯（King Charles）預料將首次接見英國首相，並與司禮大臣（Earl Marshal） 會面，正式簽署完整的喪禮計劃，英媒《衛報》預料國葬將於英女王離世10日後舉行。而查理斯亦將在稍後時間向英國國民及英聯邦成員發表講話。

英女王棺木預料將透過陸路，從巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）運往荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。愛丁堡、卡迪夫（Cardiff）及貝爾法斯特（Belfast）政府亦會發布公告，同時當地議會或會繼續悼念。

全球領袖悼念英女王逝世 包括俄烏總統  【下一頁】

屆時當局將從荷里路德宮出發，透過皇家大道（Royal Mile）前往聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral） 沿途舉行遊行儀式，王室成員亦將參加。聖吉爾斯大教堂亦會向公眾開放24小時，稍作休息後再將遺體空運至倫敦，正式公眾遺體瞻仰儀式只會在倫敦舉行。

當局亦會綵排將英女王棺木，從白金漢宮運送到西敏寺大教堂的遊行。外界預料，棺木將在倫敦舉行的喪禮前數小時抵達白金漢宮。英女王棺木將停放在西敏寺大教堂大廳5日，供公眾瞻仰悼念，預料屆時每日將開放23小時。

國葬亦會在西敏寺大教堂舉行，期間全國將默哀2分鐘。查理斯亦會在喪禮前夕，迎接到來出席的賓客。其後將有遊行將棺木從西敏寺大教堂運送至海德公園（Hyde Park），再改由靈車運往溫莎，於是當地聖喬治教堂（St George's Chapel） 舉行送葬儀式後再下葬王室墓園。

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責任編輯：李俊儀

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