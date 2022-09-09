【英女王逝世】非裔美教授望英女王死得痛苦 遭貝索斯狠批

美國一名尼日利亞裔女教授在周四（8日）英女王傳出死訊前，在社交平台發文稱希望英女王死得「痛苦」（excruciating），引來外界批評。美國企業亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯批評，想不到此言出自一位理應致力改善世界之人。

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美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）第二語言研習助理教授安雅（Uju Anya）當日在Twitter發文，稱

「聽聞一個偷竊﹑強暴及大屠殺帝國的君主終於接近死亡，希望她死前極度痛苦。」（I heard the chief monarch of a thieving raping genocidal empire is finally dying, may her pain be excruciating.）

言論引來大量批評，包括貝索斯（Jeff Bezos）。後者轉引文章驚訝地表示，

「此言出自一位為世界變好而努力的人口中，我不認為。」（This is someone supposedly working to make the world better? I don’t think so.）

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安雅亦有回應貝索斯，指希望所有曾被貝索斯及其無情貪婪傷害過的人會十分同情的紀念他，正如自己如何紀錄前殖民者。Twitter其後以違反社群規定為由，刪除阿妮婭的文章。

有人問及為何想英女王逝世，安雅解釋不是希望她死亡，而是希望對方感受她對數百萬人造成過的苦痛。據悉，安雅生於非洲國家尼日利亞，在10歲時移民美國，並分別於當地多間著名大學就讀。尼日利亞直至1960年前，仍是英國殖民地，受英國影響近100年。

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責任編輯：吳漢培