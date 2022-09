【英女王逝世】非裔美教授望英女王死得痛苦 遭貝索斯狠批

美國一名尼日利亞裔女教授在周四(8日)英女王傳出死訊前,在社交平台發文稱希望英女王死得「痛苦」(excruciating),引來外界批評。美國企業亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯批評,想不到此言出自一位理應致力改善世界之人。

【英女王逝世】哈里未趕及見祖母最後一面 梅根無同行 【下一頁】

美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)第二語言研習助理教授安雅(Uju Anya)當日在Twitter發文,稱

「聽聞一個偷竊﹑強暴及大屠殺帝國的君主終於接近死亡,希望她死前極度痛苦。」(I heard the chief monarch of a thieving raping genocidal empire is finally dying, may her pain be excruciating.)