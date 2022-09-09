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【人事變動】呂志堅任積金易公司行政總裁及執行董事　任期3年、即日起生效

Hot Talk 13:04 2022/09/09

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【人事變動】呂志堅任積金易公司行政總裁及執行董事

積金易平台有限公司宣布，財政司司長及積金局批准委任呂志堅為積金易公司行政總裁及執行董事，任期3年，即日起生效。

呂志堅自去年10月開始參與積金易平台項目的工作，在積金易公司擔任項目主管，並由去年12月8日開始署理積金易公司行政總裁及執行董事的職責。

主責建成積金易平台

積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒表示，積金易公司董事局歡迎這項任命，憑藉呂志堅在項目管理方面的豐富經驗，深信他會對推動積金易平台的構建作出貢獻。

她又指，積金易平台的構建工作現正處於關鍵階段，項目最快在今年年底前完成開發，並於2023年展開系統測試，最快明年中開始將強積金計劃分批過渡至平台，並於2025年全面運作。項目團隊在呂志堅的帶領下，將致力確保有關構建工作按目標時間推進。

 

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編輯：姚卓然

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