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天風國際　中國投資專家　立足香港　聯通世界金融業務

iMoney智富 00:00 2022/09/26

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獎項：最佳中資債券承銷商

成立於2016年的天風國際證券集團（下稱天風國際）是天風證券股份有限公司香港全資子公司，是天風證券國際化佈局的重要據點。天風國際為國內企業提供投融資專案的資產管理服務，為客戶度身訂造財富管理與資產配置方案；更為國外客戶，打造參與中國市場的開放平台，致力成為新時代中國投資專家。

天風國際證券集團行政總裁鄒傳表示，天風已有22年歷史，「公司在2000年成立，2018年於上海證券交易所掛牌上市，2019年啓動恆泰證券部分股權收購。而為了開展國際化經營，於2016年進駐香港。」

鄒傳指出，集團多項業務範疇在香港成績突出，希望發揮在境內的優勢，將業務拓展至境外，而香港是背靠內地、聯通世界的國際金融中心，有自由開放的營商環境、成熟的法制環境、能靈活運用兩文三語的人才，是進行國際化佈局的最佳地點。

現時天風國際持有香港證監會頒發的1、2、4、5、6、9號牌照，屬全牌照金融公司，全面佈局財富管理、機構投行、金融市場、資產管理等各板塊業務。

天風國際證券集團行政總裁鄒傳（左）、天風國際執行董事曾騰君（右）

了解客戶實際需要　靈活應對市場轉變

香港金融機構林立，市場競爭激烈，鄒傳卻說，「我們不視之為競爭，而是希望成就共贏。由於市場相當夠大，每家公司都可發揮其各自優勢並參與其中。」

與外資金融機構比較，鄒傳認為天風國際的比較優勢是對中國市場和中國客戶有深入了解，「我們一直持續追蹤客戶的成長及境內的營商環境，了解客戶的實際需要。而研究團隊作為天風的亮麗名片，綜合研究實力排名全市場前五，有過百名明星分析師，團隊全面覆蓋境內26個行業領域，有效對產業的上、下游進行全面疏理和研究。」他強調，天風國際對企業的了解無論是在縱向（即它的歷史以至未來的發展）方面，還是橫向（即它在行業中的位置及和其他行業夥伴的關係）方面，都有十足了解。

與其他中資金融機構相比，鄒傳認為集團的優勢在於高度的靈活性，「我們的定位是一家Boutique投行（精品投行），公司治理架構向專業、靈活、合規的方向發展，並以快速的反應、綜合的方案贏得客戶信任。」他補充，傳統投行業務追求專業化時或會忽略全面化，而天風國際則會綜合企業情況、企業未來發展目標及市場情況作出全面評估，從而提出定制化方案，「例如企業當時的最佳融資方案是發行債券或是其他方案？發行債券又適合甚麼期限？應發行甚麼幣種的債券？」他更強調，發債只是企業發展故事的其中一章，天風國際在每個階段都會提供定制化的金融服務。

業務名列前茅　表現深受客戶肯定

作為市場首屈一指的中資債券承銷商，鄒傳指，天風國際於2020年在高收益債券承銷排名第4、2021年在銀行增信債券發行中排名中資券商第2位，而在今年較為波動的經濟環境中，仍在增信債券方面排名中資券商第3位，印證天風國際成為深受客戶信賴的債券承銷商。

現時經濟波動性較大，天風國際執行董事曾騰君認為，這對金融機構來說是機遇，「以債券價格為例，以前的波動幅度由幾毫到1元，現時的波動幅度一天已可達20元、30元，發行人可趁機以低價贖回債券來還債；同時為投資者提供不少獲利機會。」

天風國際的母公司——天風證券股份有限公司的總部設於湖北省。

度身方案助客戶迎市場順逆

「在經濟調整之時，客戶的需求及痛點更多，例如客戶在加息環境下不容易獲得相應融資安排，又或是已發債的客戶遇到再融資挑戰等。」針對這些客戶的痛點，鄒傳強調天風國際會致力提供度身訂造的方案，幫助客戶在不同的市場環境之中，解決重組、資產保存，或其他風險管理的需求，更好地應對市場順逆。

另一方面，鄒傳透露，疫情改變了人與人之間的溝通往來方式，令團隊與客戶的交流受到影響，於是他們利用這段時間聚焦境外市場，了解境外市場的營運，從而設計出專為境外市場而設的方案。「未來我們將繼續深耕香港，積極與客戶溝通，加深境內發行人及投資者對於天風國際是跨境、國際化投資專家的形象，同時令境外發行人及投資者意識到我們是中國市場的專家。」

(特約)

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